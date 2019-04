Mujica cree que la crisis militar de Uruguay abrió una 'grieta en el pacto de silencio'

"Todo ese episodio me parece que tiene una rendija positiva, se abrió una grieta en el pacto de silencio que, tal vez, permita saber un poco más de algunas cosas que se sabían pero no estaban confirmadas y eso me parece que es lo positivo. Lo demás, que lo juzguen los historiadores", resaltó.

El político octogenario hizo estas declaraciones en el funeral del exministro de Defensa Jorge Menéndez, en referencia a la omisión por parte del Ejército de las confesiones de delito del exmilitar José Gavazzo durante la dictadura cívico-militar (1973-1985).

Las confesiones de Gavazzo salieron a la luz por la prensa local, por lo que el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, pidió la dimisión de Menéndez y del viceministro Daniel Montiel.

Además, el mandatario destituyó al jefe del Ejército, José González, y al jefe del Estado Mayor de la Defensa, Alfredo Erramún, entre otros miembros del Tribunal de Honor del Ejército Uruguayo.

Mujica, además, recalcó que el hecho de que esta crisis se haya dado en un año electoral "no hace bien". Asimismo, dijo que las duras críticas que ha recibido la coalición de izquierdas oficialista, el Frente Amplio, por parte de la oposición -sobre todo del Partido Nacional- "están mal".

"Discutamos de ideas, pero mantengamos un nivel que nos permita al otro día del proceso electoral hablar y tratar de concentrarnos en algunos problemas", señaló el que fue preso político durante la dictadura.

En lo referente a la petición de renuncia de Menéndez, que murió este jueves de cáncer a los 68 años, Mujica dijo que el Poder Ejecutivo es el que tiene la "responsabilidad" y el encargado de "aplicarla".

El exministro de Defensa señaló en su carta de renuncia, entregada el 1 de abril, que su cartera sugirió al Gobierno acudir a la Justicia con respecto a las confesiones de delitos.

"Luego de reunirme con usted, concurrí a la Secretaría de la Presidencia, acompañado por dos profesionales del ministerio, donde interiorizamos los antecedentes del contenido del Tribunal de Honor y la necesidad de hacer la denuncia de los hechos ante la Justicia", destacó en la carta, donde también señaló que pidió una licencia médica a principios de marzo pasado.

Por su parte, el 3 de abril, la Secretaría de la Presidencia señaló al Ministerio de Defensa por no llevar a la Justicia la confesión del exmilitar, a pesar de que el presidente Vázquez ordenó hacerlo.

"Como decía (el fallecido político uruguayo) Dardo Ortiz: 'los adversarios están fuera, los enemigos están dentro', eso suele pasar en la política y pasan esas cosas", comentó Mujca en referente a la situación en las que se tuvo que retirar Menéndez.