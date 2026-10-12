Argentina ordena el cierre preventivo de las Cataratas del Iguazú por fuertes crecidas

La Intendencia del Parque Nacional Iguazú y la empresa concesionaria del paseo restringieron el ingreso a los sectores turísticos de las cataratas ubicadas en Misiones luego de que el río superara los 12.000 metros cúbicos por segundo.

Buenos Aires, Argentina/Las autoridades cerraron este lunes el acceso turístico a las cataratas del Iguazú en el noreste argentino por la crecida del río homónimo, mientras se han emitido alertas por el aumento de los caudales de los ríos Paraná y Uruguay debido a las lluvias que se prevén por el fenómeno de El Niño.

La Intendencia del Parque Nacional Iguazú y la empresa concesionaria del paseo restringieron el ingreso a los sectores turísticos de las cataratas ubicadas en Misiones luego de que el río superara los 12.000 metros cúbicos por segundo, más de seis veces su caudal promedio.

"Se establece la restricción temporal para la circulación de personas y el acceso a los sectores de uso público", señaló el Parque Nacional Iguazú del lunes, que no informó cuándo reabrirá.

El intendente del parque, José María Hervás, dijo que el cierre se hizo a modo preventivo porque "no para de llover" y los caudales que arrojan las represas desde la parte superior del río Iguazú no disminuyen.

Los cierres del parque por crecidas tienen antecedentes en 2023 y 2024 en el marco de otro fenómeno de El Niño que destruyó pasarelas en la zona turística de la Garganta del Diablo.

En agosto, las autoridades del parque cerraron esa parte del circuito y levantaron pasarelas a modo preventivo, a la espera de un fenómeno meteorológico similar o incluso más potente que el de entonces.

Meteorólogos de todo el mundo han advertido que el actual fenómeno El Niño podría convertirse en el más fuerte que se ha observado.

El niño eleva las temperaturas en el Pacífico tropical, provocando cambios en el clima que pueden aumentar el riesgo de sequías e inundaciones y exacerbar el calentamiento global.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) argentino señaló que hasta septiembre la zona del litoral argentino viene experimentando excesos de precipitaciones "similares al promedio de los eventos El Niño fuertes".

El SMN advirtió que "al principio los excesos son relativamente pequeños, pero a medida que avanza el año van aumentando, especialmente durante el verano y el otoño" austral, ya en 2027.

En paralelo, la entidad binacional a cargo de la central hidroeléctrica de Yacretá, en la frontera entre Argentina y Paraguay, informó el lunes que el caudal del río Paraná superó los promedios históricos en un 37% en septiembre y un 40% en lo que va de octubre.

La crecida del río Uruguay, otra cuenca relevante del litoral argentino, obligó a evacuar a decenas de personas en las zonas costeras de Concordia, Entre Ríos, y Paso de los Libres, Corrientes, según partes municipales difundidos el lunes por la prensa local.

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