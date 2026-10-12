Temblor en Panamá: Voluntarios y comercios de Soná se unen para apoyar la distribución de ayuda

La solidaridad también alcanza a quienes colaboran en estas labores. El restaurante Antojitos preparó alimentos para apoyar al personal y a los voluntarios que trabajan en el lugar.

Soná, Veraguas./Alrededor de 50 personas, junto con representantes de instituciones del distrito y de la provincia de Veraguas, trabajan en el centro de acopio de Soná, donde se reciben donaciones destinadas a las comunidades afectadas por el sismo del 9 de octubre.

La solidaridad también alcanza a quienes colaboran en estas labores. El restaurante Antojitos preparó alimentos para apoyar al personal y a los voluntarios que trabajan en el lugar.

“Dar las gracias a Dios porque hoy nos mantiene de pie. Eso es lo importante”, expresó una de las personas que participa en las labores, quien agradeció el aporte del comercio local.

El centro recibe ayuda recolectada en diferentes puntos del país y la canaliza hacia las comunidades que la necesitan. Allí también se lleva un registro de las personas y los sitios afectados para orientar la distribución.

El trabajo de los voluntarios forma parte de la respuesta a la emergencia en Veraguas, mientras continúan los recorridos para conocer las afectaciones en las comunidades del sur de la provincia.

Con información de Emilio Batista.