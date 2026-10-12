Temblor en Panamá: Centro de salud de Canto del Llano mantiene atención en carpas tras el sismo

Médicos, enfermeras y asistentes trabajan en las áreas externas. Allí se realizan electrocardiogramas y se ofrece atención de salud mental. Además, se habilitan espacios para la clínica de heridas y la aplicación de inyectables.

Veraguas./En carpas instaladas en el exterior, el personal del centro de salud de Canto del Llano mantiene la atención a los pacientes tras el temblor registrado el 9 de octubre, mientras realiza adecuaciones y organiza la reubicación de algunos servicios.

“A pesar del siniestro acontecido, nuestra instalación no ha parado de atender”, explicó el personal entrevistado, que aseguró que los equipos se organizaron desde la noche del viernes y brindaron servicios durante el fin de semana.

Médicos, enfermeras y asistentes trabajan en las áreas externas. Allí se realizan electrocardiogramas y se ofrece atención de salud mental. Además, se habilitan espacios para la clínica de heridas y la aplicación de inyectables.

“Tenemos un equipo de salud mental aquí dispuesto a atender a la población que así lo requiera”, señaló la persona entrevistada, quien destacó la afectación emocional que ha dejado el sismo entre los habitantes.

Aunque algunos funcionarios y servicios deberán ser reubicados, la atención continúa mientras avanzan las adecuaciones.

El personal pidió paciencia a los usuarios ante las condiciones en las que se están ofreciendo los servicios y recordó que el horario de atención es de 7:00 a. m. a 3:00 p. m.

Con información de Ney Castillo.