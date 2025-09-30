Brasil investiga intoxicaciones mortales por consumo de alcohol adulterado

Los casos de .intoxicación por metanol en Brasil hasta ahora involucraban a "personas sin hogar que ingerían combustible"

Brasilia, Brasil/El gobierno de Brasil anunció este martes una investigación policial sobre casos de intoxicaciones por bebidas alcohólicas adulteradas, incluidos tres mortales, que explorará los posibles vínculos con el crimen organizado.

Seis casos de intoxicación por metanol mezclado con bebidas alcohólicas se registraron desde junio en el estado de Sao Paulo, según las autoridades locales. Otros diez casos sospechosos están bajo análisis.

Las tres muertes, de hombres de 45, 54 y 58 años, ocurrieron en las últimas dos semanas.

El metanol es un alcohol industrial diferente al etanol presente en las bebidas alcohólicas.

"Dado que se trata de una situación grave con consecuencias para la salud pública, ordenamos la apertura de una investigación para verificar el origen (de las bebidas alcohólicas adulteradas) y su red de distribución", dijo el ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, en una conferencia de prensa en Brasilia.

Los casos de intoxicación por metanol en Brasil hasta ahora involucraban a "personas sin hogar que ingerían combustible", pero en las últimas semanas "comenzaron a ocurrir en bares o restaurantes", explicó.

Según el ministro, "todo indica" que este licor adulterado también "se distribuyó más allá del estado de Sao Paulo" a otras regiones de Brasil.

"La investigación dirá si hay un vínculo con el crimen organizado", señaló Andrei Rodrigues, director de la Policía Federal.

Rodrigues mencionó una "posible conexión" con investigaciones recientes, incluida una megaoperación en agosto contra una red de lavado de dinero del Primeiro Comando da Capital (PCC), uno de los mayores grupos criminales de Brasil.

El blanqueo de capitales se realizaba sobre todo en estaciones de servicio que vendían combustible adulterado, incluido etanol, al que se le agregaba metanol importado ilegalmente.

Pero el gobernador paulista, Tarcísio de Freitas, afirmó este martes que "no hay ninguna evidencia de participación del crimen organizado" en la adulteración de las bebidas.

Dijo que las investigaciones apuntan a "destilerías clandestinas" operadas por personas "que adulteran bebidas alcohólicas de forma rutinaria".