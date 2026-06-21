Caen bloqueos de rutas de opositores que piden la renuncia del presidente boliviano

El malestar social estalló por la crisis económica, la más grave en 40 años, y la venta de gasolina de mala calidad que dañó miles de automóviles.

Los bloqueos de carreteras cayeron este domingo en Bolivia de unos 50 a 28, un día después de la entrada en vigor del estado de excepción, mientras cisternas con combustibles comenzaron a llegar a La Paz después de siete semanas de protestas antigubernamentales, informaron fuentes oficiales.

La Administradora Estatal Boliviana de Carreteras informó que este domingo se registran 28 puntos de bloqueos en los departamentos de La Paz, Oruro (oeste) y Cochabamba (centro).

Tras la liberación de rutas en el Altiplano, comenzaron a fluir decenas de camiones con gasolina y diésel en los Andes hacia La Paz que, junto a la vecina El Alto, sufre una fuerte carestía de productos.

El presidente centroderechista Rodrigo Paz decretó la prohibición de las manifestaciones que desde hace más de seis semanas realizaban campesinos, indígenas y trabajadores mineros y ordenó a policías y militares restablecer la circulación de personas y mercancías.

El malestar social estalló por la crisis económica, la más grave en 40 años, y la venta de gasolina de mala calidad que dañó miles de automóviles.

Las protestas son sostenidas aún por campesinos e indígenas de la organización Túpac Katari y cocaleros seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019), pese a que el gobierno alcanzó un acuerdo con la mayoritaria Central Obrera Boliviana para suspender las manifestaciones.

Fuerzas combinadas de policías y militares, con apoyo de excavadoras, realizaron este domingo la limpieza entre La Paz y Oruro por segundo día consecutivo y de manera pacífica, informó a la AFP una fuente del Ministerio de Defensa que requirió el anonimato.

La ruta es clave para el ingreso de combustibles desde Chile.

El ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, informó por separado que "están llegando cisternas, el objetivo del decreto (de excepción) era liberar al país de este bloqueo".

El presidente Paz, que ha recibido un fuerte apoyo político de Estados Unidos y gobiernos conservadores de la región, culpa a Evo Morales de liderar las protestas y de recibir respaldo financiero del narcotráfico, sin exhibir pruebas de ello.

Paz no descarta la detención de Morales, oculta en la región del Chapare tras una orden de captura emitida en su contra por un caso de trata de un menor denunciado por el expresidente como persecución política.