Chavismo prepara envío de cartas de apoyo a Maduro en EEUU

El chavismo prevé enviar un primer lote de cartas dirigidas al presidente depuesto Nicolás Maduro en una cárcel de Estados Unidos, informó el miércoles un dirigente de su partido.

El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) organiza la recolección de las misivas, que comenzó el fin de semana pasado.

Maduro cayó preso el 3 de enero durante una incursión estadounidense que incluyó bombardeos a Caracas y otras regiones cercanas.

Su esposa, Cilia Flores, también fue capturada. Ambos esperan juicio por terrorismo en Nueva York.

"Vamos a hacer un despliegue esta semana, y ya a partir del martes deberían estar llevando las cartas", declaró Nahum Fernández, jefe de Gobierno de Caracas, a la AFP. "Tienen que recibir las cartas que le mande el pueblo y tienen que dárselas al presidente".

Fernández indicó que apelarán a una ley federal estadounidense que permite enviar cartas a prisioneros.

El oficialismo ha organizado movilizaciones en Caracas y ciudades del interior para exigir la liberación de Maduro y Flores.

"Te esperamos, presidente y Cilita", se leía entre decenas de mensajes escritos sobre dos trozos de tela blancos extendidos entre árboles durante una concentración de adultos mayores el miércoles en Caracas en apoyo al depuesto mandatario.

Lo escribió Dolly Cruz, integrante de un club de abuelos que sumó a cientos de partidarios del chavismo convocados por el Ministerio de Adultos Mayores.

"Estamos orando para su pronto retorno", dijo Cruz, de 68 años.

"Maduro, lo queremos (los) abuelitos contigo", "Te amo Nico, regresa pronto", "Mi presidente Nicolás y la diputada Cilita los estamos esperando vivos y sanos", eran algunos de los mensajes escritos con marcadores con tinta roja, azul y negra.