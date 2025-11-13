Colombia da marcha atrás y mantendrá cooperación en inteligencia con EEUU

La administración Trump es cercana a la oposición de derecha en Colombia, que aspira a ganar las elecciones legislativas y presidenciales de 2026.

Colombia/Colombia mantendrá la cooperación de inteligencia con Estados Unidos, aseguró el jueves el ministro de Interior colombiano, Armando Benedetti, tras señalar que la orden del gobierno de suspenderla fue malinterpretada por la prensa.

Enfrentado con el gobierno de Donald Trump, el presidente izquierdista Gustavo Petro ordenó el martes suspender la inteligencia de seguridad compartida con Washington como respuesta a los bombardeos estadounidenses contra supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico.

Tras críticas de la oposición y de militares, que consideraron absurda la medida dado el récord de narcocultivos en Colombia, el ministro del Interior de Petro se pronunció este jueves.

"Ha habido una mala interpretación por la prensa colombiana y algunos funcionarios del alto Gobierno. El presidente Petro nunca ha dicho que las agencias de control americanas FBI, DEA, HSI van a dejar de trabajar en Colombia a la par de nuestras agencias de inteligencia", escribió Benedetti en X.

Sin embargo, el mensaje de Petro el martes había sido claro: "Se da orden a todos los niveles de la inteligencia de la fuerza pública suspender envío de comunicaciones y otros tratos con agencias de seguridad estadounidenses".

Fuentes del gobierno y de la fuerza pública consultadas por la AFP coinciden en que los frecuentes anuncios de Petro por redes sociales sobre asuntos de seguridad no suelen ser consultados con la cúpula militar.

Las relaciones entre Estados Unidos y Colombia se han deteriorado desde la llegada de Petro y Trump al poder. Washington retiró este año a Colombia de la lista de países aliados contra el tráfico de drogas, revocó la visa de Petro y de varios de sus funcionarios e impuso sanciones financieras al mandatario colombiano y a sus allegados.

Trump acusa a Petro de ser "líder del narcotráfico", sin aportar pruebas.

De su lado, el líder izquierdista asegura que los al menos 76 muertos y las 20 embarcaciones hundidas por el Gobierno de Trump son "ejecuciones extrajudiciales".

Un posible fin de la colaboración afectaría a Colombia, pues sería una "fiesta" para las mafias, dijo a la AFP el excomandante de la policía Óscar Naranjo.

Pero lo sería también para Washington, con un posible aumento del narcotráfico en uno de los principales consumidores del mundo, según Douglas Farah, analista y especialista en narcotráfico en América Latina.

La administración Trump es cercana a la oposición de derecha en Colombia, que aspira a ganar las elecciones legislativas y presidenciales de 2026.