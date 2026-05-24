Defensoría, Iglesia y grupo de derechos humanos llaman al diálogo en Bolivia, sacudida por protestas

Desde inicios de mayo, campesinos, obreros, mineros, maestros y transportistas arrinconan al gobierno de Rodrigo Paz, quien lleva seis meses en el cargo.

La Paz, Bolivia/La Defensoría del Pueblo, la Iglesia Católica y un grupo de defensores de derechos humanos en Bolivia pidieron este domingo establecer un diálogo entre el gobierno y los trabajadores, que exigen con fuertes protestas la renuncia del presidente centroderechista Rodrigo Paz.

En un comunicado conjunto, también pidieron esclarecer la supuesta muerte de una persona, denunciada por manifestantes y negada por el gobierno, durante un operativo el sábado con policías y militares que chocaron con los huelguistas para abrir carreteras tomadas al sur de La Paz, sede del gobierno.

Los cortes en las principales vías de acceso a la ciudad altiplánica han agudizado la escasez de alimentos, medicinas y combustibles, mientras Bolivia atraviesa su peor crisis económica en cuatro décadas.

Desde inicios de mayo, campesinos, obreros, mineros, maestros y transportistas arrinconan al gobierno de Rodrigo Paz, quien lleva seis meses en el cargo.

Tras reclamar aumentos salariales, combustibles de calidad y la estabilización de la economía, varios sectores pasaron a exigir su dimisión.

"Reiteramos nuestra exhortación a los actores involucrados a concretar espacios de diálogo por el bien común", dijeron en un comunicado conjunto la Defensoría, la Iglesia y la civil Asamblea Permanente de Derechos Humanos.

También demandaron "el esclarecimiento urgente, independiente y transparente de los hechos ocurridos (el sábado), en particular aquellos vinculados a personas heridas, un fallecido y denuncias de vulneraciones a los derechos humanos".

El gobierno boliviano ha denunciado ante la OEA que las movilizaciones tienen el objetivo de "alterar el orden democrático". Acusa al expresidente Evo Morales (2006-2019), prófugo por un caso de presunta trata de una menor, de instigarlas.