Defensoría, Iglesia y grupo de derechos humanos llaman al diálogo en Bolivia, sacudida por protestas

Desde inicios de mayo, campesinos, obreros, mineros, maestros y transportistas arrinconan al gobierno de Rodrigo Paz, quien lleva seis meses en el cargo.

Manifestantes participan en una marcha que exige la renuncia del presidente Rodrigo Paz, desde El Alto hasta La Paz, el 22 de mayo de 2026. El presidente de centroderecha de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció el 20 de mayo que realizará cambios en su gabinete para incluir sectores sociales, en un intento por sofocar las protestas que exigen su renuncia tan solo seis meses después de asumir el cargo. / AFP
AFP
24 de mayo 2026 - 16:15

La Paz, Bolivia/La Defensoría del Pueblo, la Iglesia Católica y un grupo de defensores de derechos humanos en Bolivia pidieron este domingo establecer un diálogo entre el gobierno y los trabajadores, que exigen con fuertes protestas la renuncia del presidente centroderechista Rodrigo Paz.

En un comunicado conjunto, también pidieron esclarecer la supuesta muerte de una persona, denunciada por manifestantes y negada por el gobierno, durante un operativo el sábado con policías y militares que chocaron con los huelguistas para abrir carreteras tomadas al sur de La Paz, sede del gobierno.

Los cortes en las principales vías de acceso a la ciudad altiplánica han agudizado la escasez de alimentos, medicinas y combustibles, mientras Bolivia atraviesa su peor crisis económica en cuatro décadas.

Desde inicios de mayo, campesinos, obreros, mineros, maestros y transportistas arrinconan al gobierno de Rodrigo Paz, quien lleva seis meses en el cargo.

Tras reclamar aumentos salariales, combustibles de calidad y la estabilización de la economía, varios sectores pasaron a exigir su dimisión.

"Reiteramos nuestra exhortación a los actores involucrados a concretar espacios de diálogo por el bien común", dijeron en un comunicado conjunto la Defensoría, la Iglesia y la civil Asamblea Permanente de Derechos Humanos.

También demandaron "el esclarecimiento urgente, independiente y transparente de los hechos ocurridos (el sábado), en particular aquellos vinculados a personas heridas, un fallecido y denuncias de vulneraciones a los derechos humanos".

El gobierno boliviano ha denunciado ante la OEA que las movilizaciones tienen el objetivo de "alterar el orden democrático". Acusa al expresidente Evo Morales (2006-2019), prófugo por un caso de presunta trata de una menor, de instigarlas.

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