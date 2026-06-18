Anthony Mackie, el nuevo Capitán América, fue captado durante el partido entre Panamá y Ghana

Mackie es ampliamente conocido por interpretar a Sam Wilson, personaje que debutó en el Universo Cinematográfico de Marvel como Falcon y que posteriormente asumió el emblemático escudo del Capitán América.

El partido entre Panamá y Ghana por la primera jornada del Grupo L del Mundial 2026 no solo llamó la atención por la emoción que se vivió en la cancha, sino también por la presencia de una reconocida estrella de Hollywood en las tribunas del estadio de Toronto, Canadá.

Se trata del actor estadounidense Anthony Mackie, quien fue captado por las cámaras de la transmisión oficial mientras disfrutaba del encuentro disputado la noche del miércoles.

La aparición del intérprete ocurrió alrededor del minuto 30:16 del compromiso, momento en que las cámaras enfocaron al público presente en el estadio. Su presencia no pasó desapercibida para los aficionados ni para diversos medios de entretenimiento internacionales, que rápidamente destacaron la imagen del actor siguiendo las incidencias del Mundial.

Uno de ellos fue el medio especializado Con Pochoclos, que comentó en redes sociales: "¡Un espectador verdaderamente de película en las tribunas! Durante el partido de hoy entre Panamá y Ghana por el Mundial 2026, las cámaras captaron a una de las máximas estrellas del Universo Marvel: el mismísimo Anthony Mackie".

Mackie es ampliamente conocido por interpretar a Sam Wilson, personaje que debutó en el Universo Cinematográfico de Marvel como Falcon y que posteriormente asumió el emblemático escudo del Capitán América. Tras la despedida de Chris Evans del personaje de Steve Rogers, Mackie se convirtió en el nuevo rostro del icónico superhéroe, protagonizando recientemente la película Captain America: Brave New World.

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Nacido en Nueva Orleans, Estados Unidos, el actor ha construido una sólida carrera en cine y televisión. Además de sus trabajos en Marvel, ha participado en producciones como 8 Mile, junto a Eminem; The Hurt Locker y The Banker.

La presencia de Mackie coincidió con uno de los partidos más intensos de la jornada mundialista. Panamá estuvo cerca de sumar sus primeros puntos en el torneo tras dominar varios pasajes del encuentro frente a Ghana, pero un gol en los minutos finales terminó inclinando la balanza a favor del conjunto africano.

A pesar de la derrota, el encuentro dejó imágenes memorables tanto dentro como fuera del terreno de juego, incluyendo la inesperada aparición de una de las figuras más reconocidas del cine de superhéroes, quien decidió vivir de cerca la pasión mundialista desde las gradas de Toronto.