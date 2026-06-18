EN VIVO Mundial 2026| Canadá 3-0 Catar: Segundo Tiempo

Canadá/Las selecciones de Canadá y Catar se enfrentan este jueves en el Estadio BC Place de Vancouver por la segunda fecha del Grupo B del Mundial 2026.

El encuentro es clave para ambas naciones, que llegan con la motivación a tope tras los resultados conseguidos en sus debuts correspondientes.

¿Cómo llegan los equipos?

Ambos conjuntos vienen de firmar una jornada inaugural histórica al sumar su primer punto en la historia de las Copas del Mundo, luego de haber rescatado empates agónicos en los minutos finales.

Canadá: El cuadro coanfitrión igualó 1-1 ante Bosnia y Herzegovina gracias a una anotación de Cyle Larin en el minuto 78, viniendo desde el banquillo. Para este segundo compromiso, el técnico Jesse Marsch recibió la gran noticia de que su máxima figura, Alphonso Davies, está recuperado y disponible tras haberse perdido el primer encuentro.

Catar: Por su parte, la escuadra asiática también rescató un agónico empate 1-1 contra Suiza, gracias a un gol en el minuto 94. A pesar de haber sido ampliamente superados en volumen de juego (recibiendo 26 remates), mostraron una notable contundencia y resistencia defensiva en el complemento.

El grupo se encuentra totalmente equilibrado, por lo que una victoria para cualquiera de los dos lados significaría dar un paso gigante hacia la clasificación a los dieciseisavos de final.