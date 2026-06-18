Mundial 2026 | Messi entrena con Argentina después del reporte sobre la salud de su padre

Messi se sumó con normalidad a la sesión de entrenamiento programada por la selección argentina en las instalaciones del Sporting Kansas City, de la Major League Soccer (MLS).

Lionel Messi participó este jueves en el entrenamiento de la selección argentina en Kansas City, apenas unas horas después de que su familia confirmara públicamente que su padre, Jorge Messi, atraviesa un problema de salud y permanece bajo supervisión médica.

La familia del capitán albiceleste emitió un comunicado luego de que en Argentina circularan versiones sobre un supuesto deterioro grave en el estado de salud de Jorge Messi, de 68 años.

En el mensaje se confirmó que el padre del astro argentino enfrenta una situación médica y recibe atención especializada, aunque su evolución es favorable.

"En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta", indicó el comunicado, sin ofrecer mayores detalles sobre el diagnóstico.

Pese al contexto familiar, Messi se sumó con normalidad a la sesión de entrenamiento programada por la selección argentina en las instalaciones del Sporting Kansas City, de la Major League Soccer (MLS).

El delantero apareció sobre el césped acompañado por varios compañeros y conversando con su amigo y habitual socio en el mediocampo, Rodrigo De Paul, ante la mirada de cerca de un centenar de periodistas, una asistencia notablemente superior a la registrada en jornadas anteriores.

El capitán argentino, que cumplirá 39 años la próxima semana, se mostró relajado y de buen ánimo durante los primeros minutos de la práctica. Sonrió, intercambió bromas con sus compañeros y participó con normalidad en los ejercicios antes de que el entrenamiento fuera cerrado a la prensa.

Argentina continúa preparando su segundo compromiso en el Grupo J del Mundial 2026, que disputará el próximo lunes frente a Austria en Arlington, Texas.

La principal novedad de la práctica fue el regreso de Nicolás Tagliafico, quien se reincorporó al trabajo grupal tras superar una sobrecarga muscular en el gemelo. El lateral del Olympique de Lyon se perdió la victoria 3-0 sobre Argelia en el debut mundialista y hasta ahora había realizado entrenamientos diferenciados.

"Pasé unos días difíciles"

La preocupación por la salud de Jorge Messi cobró fuerza luego de que Lionel Messi rompiera en llanto tras marcar el primer gol de su histórico triplete ante Argelia, actuación con la que alcanzó al alemán Miroslav Klose como máximo goleador en la historia de los Mundiales, con 16 anotaciones.

Tras aquel encuentro, el capitán argentino explicó que su reacción emocional estaba relacionada con situaciones personales que había enfrentado recientemente.

"Fue una cuestión ajena a lo deportivo. Pasé unos días difíciles y complicados", declaró Messi en la zona mixta, sin ofrecer más detalles.

Jorge Messi ha sido una figura clave en la carrera del futbolista argentino. Además de ejercer como representante, ha acompañado a su hijo en las distintas etapas de su trayectoria profesional, desde sus años en el Barcelona, pasando por el Paris Saint-Germain, hasta su actual etapa en el Inter Miami.