'Embajador' de la FIFA y amuleto de hinchas: un pato se hace viral en México

Merlín es un pato de dos años que captó la atención de todo México luego de aparecer en las calles vestido con la camiseta de la selección nacional junto a su dueña, una comerciante ambulante.

Merlín recibe a los periodistas entrada la tarde. Toda la mañana estuvo ocupado participando en programas de la televisión mexicana. Su agenda no se detiene y se extiende hasta la noche, cuando tiene previsto asistir este jueves al Fan Fest para apoyar a la selección mexicana en su partido ante Corea del Sur.

Merlín es un pato de dos años que captó la atención de todo México luego de aparecer en las calles vestido con la camiseta de la selección nacional junto a su dueña, una comerciante ambulante.

Hoy se ha convertido en una sensación entre los aficionados. La FIFA decidió nombrarlo "embajador" en México y la selección lo homenajeó con una ilustración en la que aparece volando sobre el estadio de Guadalajara, sede del encuentro correspondiente al Grupo A del Mundial 2026.

Viste el dorsal número 12, tradicionalmente asociado a la afición.

Su popularidad ha llegado a tal punto que algunas panaderías venden panes inspirados en su figura y su camiseta. Además, ha sido invitado a diversos programas de televisión para hablar sobre el Mundial, aunque sus respuestas se limitan a un constante: "cua, cua, cua".

"En ningún momento pensamos que se iba a hacer tan viral", contó a la AFP Karla Ivette Gómez, comerciante de 48 años, mientras posaba junto a Merlín frente al Palacio de Bellas Artes, en Ciudad de México.

"Íbamos caminando por Reforma y, de repente, una joven nos grabó en video. Fue entonces cuando nos hicimos virales", relató.

En la grabación se observa a Gómez empujando un carrito de bebidas, acompañada por su hijo y por Merlín, que intenta seguirles el paso. Sus alas apenas caben dentro de la camiseta de la selección.

La fiebre mundialista en México ha llegado a todos los rincones. Incluso una figura del Niño Jesús en la Catedral Metropolitana fue vestida con la camiseta del Tri.

Parte de la familia

Cuando Merlín llega a Bellas Artes, un hombre lo reconoce de inmediato y exclama: "¡Es el pato!". En cuestión de segundos, varias personas se acercan para tomarse fotografías, grabar videos e intentar acariciarlo.

El ave se mantiene tranquila, emite algunos graznidos y parece acostumbrada a la atención.

Merlín es el tercer pato que ha tenido la familia Gómez. Una clienta se los regaló tras la muerte de su mascota anterior. Su nombre fue inspirado en el legendario mago Merlín, de la mitología artúrica.

"Es parte de la familia", asegura Cristian Gómez, de 14 años, quien se encarga de cuidarlo.

"Significa toda nuestra vida", añade su madre, que lleva siempre consigo una bolsa con agua y ropa de repuesto para el animal. De vez en cuando le retiran la camiseta para que pueda descansar y extender las alas.

Su dieta incluye frutas, verduras, grillos y pescado. Aunque, según confiesa Karla entre risas, también disfruta "de vez en cuando un taco de carnitas".

En su última revisión médica, el veterinario le hizo una observación: "Está subido de peso, está gordito".

La siguiente parada de Merlín será el Fan Fest, donde miles de aficionados se congregan para seguir los partidos del Mundial.

"Lo van a nombrar embajador de la FIFA en México", adelantó Gómez. "Estamos muy orgullosos por ese reconocimiento".

La fascinación por los animales vinculados a pronósticos mundialistas no es nueva. El antecedente más famoso es el pulpo Paul, que se convirtió en celebridad durante el Mundial de Sudáfrica 2010 gracias a sus acertadas predicciones.

En México también se han realizado ejercicios similares con elefantes, gorilas y un puma en el zoológico de Guadalajara.

Paul predijo en 2010 una victoria de México sobre Corea del Sur. Merlín coincide con ese pronóstico, aunque por ahora prefiere no aventurarse a dar un marcador.