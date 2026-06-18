Policía brasileña investiga a aliado de Lula por lazos con escándalo bancario

La inclusión del importante senador en la investigación del Banco Master acerca este escándalo al gobierno del mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, que busca reelegirse para un cuarto mandato no consecutivo en octubre.

Brasilia, Brasil/La policía de Brasil lanzó este jueves una operación contra el senador Jaques Wagner, importante aliado del presidente Lula y líder del gobierno en el Senado, por supuestas irregularidades ligadas a un escándalo bancario.

La Policía Federal anunció que realiza 18 órdenes de allanamiento en tres estados de Brasil, como parte de una investigación relacionada con el liquidado banco brasileño Master y los lazos sospechosos entre su dueño y figuras de los poderes públicos.

Wagner es uno de los objetivos de la operación, dijo una fuente de la policía a la AFP.

La inclusión del importante senador en la investigación del Banco Master acerca este escándalo al gobierno del mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, que busca reelegirse para un cuarto mandato no consecutivo en octubre.

Según la orden de la Corte Suprema que autorizó la operación, Wagner, de 75 años, es señalado de recibir "ventajas económicas indebidas" como pagos abultados y un apartamento que superan el millón de dólares, así como el uso de aviones privados.

A cambio, habría actuado en defensa de intereses del máster, como la tramitación en el Senado de una enmienda constitucional (que no prosperó) para aumentar el límite del fondo de garantía del sistema bancario brasileño.

Lavado de dinero

En un comunicado que no menciona sospechosos, la Policía Federal dijo que investiga "la eventual participación de un agente público en un esquema de irregularidades" con instituciones financieras.

"Los hechos investigados pueden configurar, en tesis, los delitos de corrupción pasiva, corrupción activa y lavado de dinero", añadió.

El caso comenzó con la liquidación por insolvencia en noviembre del Banco Master, con más de 7.000 millones de dólares en deudas a unos 800.000 inversores (reembolsados por el fondo de garantías).

Pronto derivó en una investigación que apunta a vínculos sospechosos entre su dueño, el banquero Daniel Vorcaro, y figuras de los poderes públicos de Brasil a ambos lados del espectro político.

Vorcaro fue preso en marzo.

El senador Flávio Bolsonaro, precandidato de la derecha y principal rival de Lula en las presidenciales, enfrenta señalamientos por haber tratado con el banquero.

Según audios difundidos por la prensa, el hijo del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro pidió a Vorcaro dinero para una película biográfica de su padre, producida en Estados Unidos y protagonizada por el actor Jim Caviezel.

Después de esas revelaciones, Flávio Bolsonaro retrocedió en los sondeos y ahora se ubica varios puntos por detrás de Lula en las intenciones de voto para la segunda vuelta.

El senador Ciro Noguera, exministro en el gobierno Bolsonaro (2019-2022) también es investigado por recibir dinero del Master a cambio de favores políticos.

Lula, quien admitió haberse reunido con Vorcaro en 2024, prometió que el caso se investigará "hasta las últimas consecuencias".

Senador por el Partido de los Trabajadores (PT) de Lula, Wagner fue gobernador del estado de Bahía (noreste) y ocupó varios cargos en el gobierno de Dilma Rousseff (2011-2016), incluyendo el de ministro de Defensa.

El presidente del PT, Edinho Silva, expresó su confianza en el parlamentario y espera que aclare los señalamientos.

"Los crímenes cometidos deben ser investigados y los responsables, penalizados", dijo Silva en una nota.