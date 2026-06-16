Un hijo de Bolsonaro condenado a cuatro años de cárcel en Brasil por hacer lobby por su padre en EEUU

Según la decisión judicial, Eduardo Bolsonaro incurrió en el delito de coacción contra la Corte Suprema al realizar gestiones ante el gobierno de Donald Trump para que ejerciera presión sobre las autoridades brasileñas en favor de su padre.

La Corte Suprema de Brasil condenó este martes, en ausencia, al exdiputado Eduardo Bolsonaro por promover gestiones ante Estados Unidos con el objetivo de impulsar sanciones contra Brasil y presionar a favor de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, procesado por golpismo.

La sentencia, que aún puede ser apelada, establece una pena de cuatro años y dos meses de prisión en régimen semiabierto para el exlegislador, quien reside en Estados Unidos desde 2025.

Jair Bolsonaro, presidente de Brasil entre 2019 y 2022, fue condenado en 2025 a 27 años de prisión por intentar mantenerse en el poder tras perder las elecciones de 2022 frente al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.

Según la decisión judicial, Eduardo Bolsonaro incurrió en el delito de coacción contra la Corte Suprema al realizar gestiones ante el gobierno de Donald Trump para que ejerciera presión sobre las autoridades brasileñas en favor de su padre.

"No es función de un diputado federal brasileño hacer lobby en el exterior contra su propio país", afirmó el magistrado Alexandre de Moraes, encargado del caso.

La condena se produce en medio de crecientes tensiones diplomáticas entre Washington y Brasilia, especialmente después de una reunión celebrada en mayo entre Trump y Flávio Bolsonaro, senador e hijo del expresidente, considerado uno de los principales rivales políticos de Lula de cara a las elecciones presidenciales de octubre.

Cuatro magistrados respaldaron la tesis de la fiscalía, que acusó a Eduardo Bolsonaro de amenazar a autoridades judiciales y de otros poderes del Estado al advertir que lograría sanciones estadounidenses si el proceso judicial contra su padre no concluía de manera favorable.

Además de la pena de prisión, el exdiputado de 41 años fue declarado inhabilitado para ejercer cargos públicos durante ocho años.

"El verdadero objetivo de este juicio sin sentido es solo uno: sacar mi nombre de las elecciones", escribió Eduardo Bolsonaro en una publicación en X.

Relación marcada por tensiones

Durante su estancia en Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro ha sostenido reuniones con funcionarios de la administración Trump y ha fortalecido vínculos con sectores conservadores estadounidenses en busca de respaldo político para su padre.

Estas gestiones tuvieron resultados iniciales. En 2025, Washington impuso aranceles punitivos del 40% a productos brasileños, luego de que Trump calificara el juicio contra Jair Bolsonaro como una "cacería de brujas".

Posteriormente, tras un acercamiento entre Lula y Trump, gran parte de esos aranceles fueron retirados, al igual que algunas sanciones financieras impuestas al juez Alexandre de Moraes a petición de Eduardo Bolsonaro.

Sin embargo, la relación bilateral volvió a deteriorarse. Este mes, Estados Unidos amenazó con aplicar nuevos aranceles del 25% a productos brasileños por supuestas prácticas comerciales desleales.

Además, Washington incluyó en su lista de organizaciones terroristas a las dos principales bandas criminales de Brasil, el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho, una decisión rechazada por el gobierno de Lula.

Ambos anuncios ocurrieron pocos días después de que Trump recibiera a Flávio Bolsonaro en la Casa Blanca.

Eduardo Bolsonaro perdió su escaño parlamentario en diciembre, tras permanecer varios meses ausente de la Cámara de Diputados.

Mientras tanto, Jair Bolsonaro cumple actualmente su condena bajo arresto domiciliario en Brasilia, gracias a una autorización temporal concedida por motivos de salud.