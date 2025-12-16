Economía argentina crece 3,3% interanual en tercer trimestre

En contraste, la industria manufacturera mostró un desempeño dispar, con caídas en ramas vinculadas al consumo masivo.

El Producto Interno Bruto (PIB) de Argentina creció un 3,3% interanual en el tercer trimestre de 2025, informó el martes la autoridad estadística oficial.

"En términos desestacionalizados, el PIB creció 0,3% respecto al segundo trimestre del año", añadió el Instituto de Estadísticas Nacional.

El crecimiento fue traccionado por el sector de intermediación financiera, que tuvo un alza de 28,4% interanual, la explotación de minas y canteras, con un 10,3%, y Hoteles y Restaurantes, con un 7,1%.

En contraste, la industria manufacturera mostró un desempeño dispar, con caídas en ramas vinculadas al consumo masivo.