Fujimori celebra su victoria sobre el 'enemigo' de izquierda ante un inminente balotaje en Perú

Sin un rival confirmado, el segundo cupo para el balotaje se disputa entre varios candidatos, entre ellos el ultraconservador Rafael López Aliaga , quien aparece con altas probabilidades.

La presidenciable Keiko Fujimori celebró el lunes los resultados de sondeos y estimaciones preliminares de las elecciones en Perú, que la perfilan como favorita para un balotaje en junio frente al “enemigo” de izquierda.

El escrutinio oficial avanza lentamente en unos comicios marcados por cuestionamientos a la autoridad electoral debido a demoras e incidentes que obligaron a extender la votación hasta el lunes, con una nueva jornada de 07:00 a 18:00 horas.

“Los resultados (...) son una señal muy positiva para nuestro país, porque (...) el enemigo es la izquierda”, dijo la hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) en un breve discurso.

Con el 40% de los votos escrutados, Fujimori lidera los conteos oficiales, consolidando su ventaja inicial en la carrera electoral.

Sin un rival confirmado, el segundo cupo para el balotaje se disputa entre varios candidatos, entre ellos el ultraconservador Rafael López Aliaga, quien aparece con altas probabilidades.

Según los sondeos, el tercer y cuarto lugar lo ocupan el socialdemócrata Jorge Nieto, que aún podría alcanzar a López Aliaga, y el empresario centrista Ricardo Belmont.

El próximo presidente tendrá el desafío de enfrentar un aumento de la criminalidad y la inestabilidad política que ha llevado al país a tener ocho presidentes en la última década.

“Que acabe todo eso. Estamos viviendo en un país del narcotráfico (...) con la delincuencia rebasados”, dijo Elena Flores, comerciante de 50 años en el centro de Lima.

1“Fraude”

En el país, donde el voto es obligatorio, unas 63.000 personas no pudieron sufragar por falta de cédulas, ánforas y otros materiales electorales.

“Da mucha indignación que a estas alturas del siglo XXI estén ocurriendo estas cosas aquí en el Perú. Cada día es peor”, expresó Martha Tumba, de 81 años, mientras protestaba frente a la autoridad electoral.

Durante la jornada se registraron largas filas en varios centros de votación en Lima, bajo el calor y la humedad. Los candidatos también manifestaron su rechazo a las irregularidades.

“Es un fraude electoral gravísimo y vamos a convocar justamente a una protesta ciudadana”, afirmó más temprano Rafael López Aliaga.

Cuando aún no habían cerrado las votaciones, policías anticorrupción y fiscales ingresaron a la sede electoral y a la empresa encargada de distribuir el material de votación para recabar información sobre los incidentes.

Periodistas de AFP constataron la presencia de uniformados dentro y en los alrededores del organismo.

Por la noche, decenas de personas coreaban “fraude, fraude” durante una protesta frente a la máxima autoridad electoral.

Serpientes y crimen

Buena parte de los peruanos desconfía de sus políticos, a quienes responsabilizan por la violencia asociada a la llegada de grupos criminales transnacionales en conflicto con bandas locales.

Los discursos de campaña se centraron en combatir la inseguridad con mano dura.

Algunos candidatos han planteado medidas radicales como tribunales anónimos, cárceles rodeadas de serpientes, recompensas por abatir criminales o incluso retirar al país de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“Todo está pésimo. La delincuencia nos dominó y prácticamente ya acabó con nosotros”, dijo Raúl Cabana, obrero de 45 años.

Perú ha tenido ocho presidentes desde 2016, la mitad de ellos destituidos por un Parlamento que concentra el rechazo ciudadano.

En una entrevista con AFP previa a las elecciones, Fujimori prometió expulsar migrantes irregulares, atraer inversiones estadounidenses y alinearse con el bloque de gobiernos de derecha en la región, impulsado por el respaldo de Donald Trump.

Los electores enfrentaron una papeleta de 44 centímetros de largo, en la que también eligieron —por primera vez desde 1990— diputados y senadores, ante el restablecimiento de un Parlamento bicameral a partir de julio.

Más del 90% de los peruanos tiene “poca” o “ninguna confianza” en su gobierno y su Parlamento, la cifra más alta de América Latina, según Latinobarómetro.

A pesar de la crisis política, Perú se mantiene como una de las economías más estables de la región, con baja inflación y sólidas exportaciones mineras.