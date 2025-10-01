Petro expulsa la delegación diplomática de Israel en Colombia por detención de flotilla a Gaza

Petro calificó la detención de la flotilla como un " crimen internacional" y denunció que dos colombianas fueron "detenidas".

colombia/El presidente de Colombia, Gustavo Petro, expulsó este miércoles a la delegación diplomática de Israel en Bogotá después de que la flotilla con ayuda humanitaria que viajaba rumbo a Gaza fuera interceptada por las fuerzas israelíes.

El mandatario izquierdista rompió las relaciones con Israel en 2024. Una fuente afirmó a la AFP que la embajada se convirtió en consulado tras esa medida y en la actualidad tenía 40 empleados, entre ellos cuatro israelíes con estatus diplomático.

Petro calificó en la red X la detención de la flotilla como un "crimen internacional" cometido por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

De acuerdo con el presidente, hay dos colombianas "detenidas".

La presidencia exigió a Israel su "inmediata liberación" y rechazó "con firmeza cualquier acto que vulnere la integridad física, la libertad y los derechos humanos de ciudadanos colombianos en el exterior".

El Ministerio israelí de Relaciones Exteriores declaró que su país detuvo "varios barcos" del grupo de embarcaciones que viajaban a Gaza, pero dijo que no hubo incidentes.

Petro es uno de los mayores críticos de Netanyahu, a quien tilda de "genocida" por la guerra en Gaza. También llama "cómplice" del "genocidio" al mandatario estadounidense Donald Trump.

La semana pasada el líder colombiano asistió a una protesta propalestina en Nueva York en la que invitó al ejército de Estados Unidos a "desobedecer" a Trump.

Washington consideró esos comentarios "imprudentes e incendiarios" y le retiró la visa a Petro.

El último embajador de Israel en Bogotá, Gali Dagan, solía decir que las declaraciones del presidente colombiano eran antisemitas.

Petro también detuvo la compra de armamento israelí y dio por terminado el lunes el Tratado de Libre Comercio vigente desde 2020 con ese país.