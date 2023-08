Gustavo Petro a fiscal: 'Deje de mentir, mi hijo no dijo eso'

“Mi hijo ya verá. Lo único que le puedo recomendar es la verdad. La verdad. No arrodillarse ante el verdugo jamás, jamás”, fueron las palabras del presidente colombiano Gustavo Petro, luego de que esta tarde su hijo Nicolás Petro aceptara que se ingresó “dinero ilícito” a la campaña presidencial del 2022, según las palabras del fiscal del caso Mario Burgos.

Las declaraciones del mandatario colombiano se dieron durante la Asamblea Popular Campesina para la reactivación del Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural, que se realizó la noche de este jueves 3 de agosto en Sincelejo, Colombia,

Petro inició su discurso, en el que pareció restarle importancia a la audiencia que al mismo tiempo se llevaba a cabo en Bogotá, indicando que: “pues hoy ha sido un día muy interesante, esta mañana dimos un paso muy importante, ojalá irreversible, espero yo, en el proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), estamos ya en un proceso de cese del fuego”.

Tras ocho minutos, el presidente Petro, en medio de los gritos de los presentes, se refirió a las noticias legales que ocupaban los principales titulares de los medios colombianos que se referían a las declaraciones de Nicolás Petro Burgos, su hijo.

🔴 #EnDirecto | Palabras del Presidente Gustavo Petro, durante la Asamblea Popular Campesina para la reactivación del Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural https://t.co/jjkHylwow3 — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) 3 de agosto de 2023

Para Petro, las declaraciones “tienen una especie de instinto de deseo subliminal y es que obviamente si eso fuese cierto este Presidente se tendría que ir el día de hoy, porque yo no soy Santos, no soy Duque, no soy ninguno de los que han pasado atrás por obvias razones”.

“Tengo que decirle a esa persona, no siga diciendo mentiras, mi hijo no dijo eso”, aseveró Petro, asegurando que nunca les ha dicho a sus hijos que delincan.

Con confianza, con firmeza. Con seguridad. Jamás he conducido a mis hijos al delito. Jamás me favorecería del delito de alguno de ellos. Mi vida politica está en función de la justicia social y la Paz de Colombia pic.twitter.com/lsncaMVM3J — Gustavo Petro (@petrogustavo) 4 de agosto de 2023

Sostuvo que "no es la primera vez, ni será la última en que se intente enfrentar a un hijo con su padre", pero lo que nunca va a pasar, si la verdad florece, es que se afirme que el actual Presidente de la República haya permitido, ni siquiera sugerido, a unos de sus hijos el delito.

“Pierdan cuidado, el Presidente de la República jamás ha solicitado a uno de sus hijos o hijas el delito, ni para ganar, ni para financiar campañas, ni para nada que tengan que ver con el poder”, puntualizó.

“Uno no puede arrodillarse ante el verdugo y la defensa se hace desde la verdad y la dignidad. No hay que temer, la verdad es la mejor defensa”, finalizó Gustavo Petro.

Mientras tanto, en la audiencia que se realizaba en Bogotá, la fiscalía presentaba mensajes de texto, audios y llamadas como parte de las pruebas en el proceso legal contra Nicolás Petro.