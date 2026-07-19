Cinco muertos deja sismo de 5,1 en región andina de Perú

El movimiento sísmico ocurrió a las 21H24 locales (02H24 GMT) a una profundidad de 24 kilómetros.

Lima, Perú/Un sismo de magnitud 5,1 que se registró el sábado en una región andina de Perú dejó cinco personas fallecidas y 21 heridos, informó este domingo el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

"Lo que tenemos hasta ahora son 5 fallecidos y 21 heridos que ya han sido validados (confirmados, ndlr) por el Ministerio de Salud", dijo el jefe del Indeci, el general Luis Vásquez, a la radio Exitosa.

El movimiento sísmico ocurrió a las 21H24 locales (02H24 GMT) a una profundidad de 24 kilómetros y su epicentro se localizó en el distrito de Chongos Bajo, unos 300 km al este de Lima en la región de Junín, informó el Instituto Geofísico de Perú (IGP).