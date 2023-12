Lula espera que el 'sentido común' prevalezca en conflicto petrolero entre Venezuela y Guyana

El presidente brasileño Lula da Silva dijo este domingo en Dubái que espera que el "sentido común" prevalezca entre Venezuela y Guyana, al referirse al referéndum organizado por el gobierno venezolano para reforzar su reivindicación de una región rica en petróleo administrada por su vecino.

"Espero que el sentido común prevalezca del lado de Venezuela y Guyana", dos países fronterizos con el norte de Brasil, dijo Lula en Dubái, donde participa en la COP28 sobre el cambio climático.

"Hay un referéndum que posiblemente dará el resultado deseado" que espera el presidente venezolano Nicolás Maduro, dijo Lula. "Pero si algo que el mundo no necesita, ni tampoco América del Sur, son problemas".

Venezuela celebra este domingo un referendo consultivo con el que el gobierno busca fortalecer un centenario reclamo sobre el Esequibo, un territorio de 160.000 km2 que está bajo la administración de Guyana.

"El Esequibo es nuestro": consigna repetida en murales y canciones de cara a este proceso, al que están llamados a votar 20,7 millones de venezolanos, de una población de casi 30. La consulta, no vinculante, no es sobre autodeterminación, ya que este territorio de 160.000 km2 está bajo la administración de Guyana y sus 125.000 habitantes no votan.

El resultado no tendrá consecuencias concretas a corto plazo: Venezuela busca reforzar su credibilidad y reivindicar su reclamo y ha negado se trate de una excusa para invadir y anexar forzosamente la zona, como temen los guyaneses.

Venezuela argumenta que el río Esequibo es la frontera natural, como lo fue en 1777 cuando era Capitanía General del imperio español. Apela al Acuerdo de Ginebra, firmado en 1966 antes de la independencia de Guyana del Reino Unido, que sienta las bases para una solución negociada y anuló un laudo de 1899, que definió los límites que defiende Guyana y que pide a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), máximo tribunal de Naciones Unidas, que ratifique.

El gobierno guyanés pidió a la propia CIJ que suspendiera el referendo, sin éxito. El tribunal ordenó no cambiar el status quo de la región sin hacer referencia al proceso. La cancelación era de cualquier forma un supuesto negado, pues Venezuela ya había dicho que no cumpliría una orden de ese tipo: no reconoce la jurisdicción de este alto tribunal, aunque participa a regañadientes del proceso.