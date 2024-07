Prohibición de viaje a observadores agrava tensión antes de elecciones en Venezuela

La prohibición de un vuelo desde Panamá que iba a trasladar a Venezuela a exmandatarios latinoamericanos que serían observadores en las presidenciales del domingo aumentó la tensión en torno a estos comicios, en los que Nicolás Maduro busca un tercer mandato que lo proyectaría a 18 años en el poder.

Maduro, de 61 años, tiene como principal rival al diplomático Edmundo González Urrutia, de 74, postulado por la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática ante la inhabilitación política de su candidata original, María Corina Machado, y otros dirigentes.

El presidente panameño, José Raúl Mulino, denunció este viernes que autoridades venezolanas impidieron el despegue desde el aeropuerto de Tocumen de un vuelo de Copa Airlines que tenía entre sus pasajeros a los exgobernantes. Mulino explicó en un mensaje en la red social X que el "bloqueo del espacio aéreo venezolano" motivó la situación.

El grupo estaba integrado por los expresidentes Mireya Moscoso (Panamá), Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica), Jorge Quiroga (Bolivia) y Vicente Fox (México), todos miembros de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA) y fuertes críticos del gobierno de Maduro.

"Mala señal para el domingo", dijo Fox en una entrevista con el mexicano Grupo Fórmula. "Nos bajaron del avión con chantaje y con presiones emitidas desde Venezuela", denunció.

El jueves, el poderoso dirigente chavista Diosdado Cabello adelantó que se les impediría la entrada a Venezuela. "Si usted no está invitado a una fiesta, ¿qué le dicen? (...), le dicen: 'por favor, tenga la amabilidad, y se retira' (...). No están invitados, son showseros", dijo en su programa de televisión. "Acá no van a venir a joder; este país se respeta", agregó.

El incidente en Panamá se suma a alarmas en la región por advertencias de Maduro sobre "un baño de sangre" si ganase la oposición. Los presidentes de Brasil y Chile, Luiz Inácio Lula da Silva y Gabriel Boric, respectivamente, expresaron preocupación.

"No se puede amenazar bajo ningún punto de vista con baños de sangre (...), lo que reciben los mandatarios y los candidatos son baños de votos", expresó el jueves Boric.

"Maduro tiene que aprender: cuando ganas, te quedas. Cuando pierdes, te vas", manifestó el lunes Lula.

Estados Unidos, la Unión Europea y la mayoría de los gobiernos de América Latina desconocieron la reelección de Maduro en 2018 en elecciones boicoteadas por la oposición, que las calificó como un fraude. John Kirby, portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, advirtió que "la represión política y la violencia es inaceptable".

"Todo listo"

"Tenemos todo listo", dijo este viernes el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, en un acto en Caracas con veedores internacionales invitados.

El proceso de instalación de las más de 30.000 mesas de votación se puso en marcha en horas de la mañana, con denuncias de activistas opositores sobre retrasos. Sin embargo, el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino López, defendió el despliegue del Plan República, el operativo de seguridad para custodiar los comicios.

"¡Alerta! Se pretende desde ya, con denuncias tendenciosas a través de las RRSS (redes sociales), enrarecer el clima electoral", cuestionó en X el jefe militar, quien esta semana negó que la Fuerza Armada vaya a ser "árbitro". González Urrutia pidió a esa institución "respetar y hacer respetar" los resultados.

Machado informó que conversó con los presidentes de Argentina, Javier Milei; Paraguay, Santiago Peña; y Uruguay, Luis Lacalle Pou. Les agradeció en X "su solidaridad y respaldo" en la "lucha por la democracia". "Siempre estaremos junto al pueblo venezolano", le respondió Milei.

Detenciones masivas

La ONG de derechos humanos Foro Penal denunció también este viernes que 135 personas vinculadas con la campaña del opositor González Urrutia han sido arrestadas, de las cuales 47 permanecen detenidas.

"Desde enero hasta acá se han producido 149 arrestos arbitrarios por motivos políticos (...) y 135 están directamente vinculados con lo que fue la gira nacional y la campaña ya propiamente dicha de María Corina Machado con Edmundo González Urrutia", dijo a la AFP su director, Gonzalo Himiob.

Igualmente, reporta esa organización, las autoridades han clausurado locales que prestaron servicios a la campaña opositora. Hay 10 candidatos en total en un proceso al que están llamados a participar 21 millones de los 30 millones de venezolanos. Las encuestas favorecen a González Urrutia, pero el chavismo las desestima y acusa a la oposición de planear desconocer los resultados y generar violencia.