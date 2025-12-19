Lula inaugura puente fronterizo entre Brasil y Paraguay

La obra tiene el objetivo de descongestionar el intenso tráfico del Puente de la Amistad , ubicado a 7 kilómetros , también sobre el río Paraná , y dinamizar la economía de la triple frontera con Argentina .

Foz do Iguaçu, Brasil/El presidente de Brasil, Luiz Ingnacio Lula Da Silva, inauguró este viernes el puente de la Integración Brasil-Paraguay, que unirá a la ciudad paraguaya Presidente Franco con la brasileña Foz do Iguaçu, sede el sábado de la cumbre de presidentes del Mercosur.

La obra tiene el objetivo de descongestionar el intenso tráfico del Puente de la Amistad, ubicado a 7 kilómetros, también sobre el río Paraná, y dinamizar la economía de la triple frontera con Argentina.

El presidente paraguayo, Santiago Peña, planea presentar el puente el sábado, en una ceremonia del lado paraguayo del Paraná.

Peña “no podía en la fecha de hoy, porque tiene un problema en Asunción de orden familiar”, explicó Lula, quien agregó: “yo no podía mañana por la tarde, porque termino el Mercosur y voy a tener que viajar a Brasilia”, durante la entrega del puente de 760 metros de largo y más de 60 metros de alto.

El discurso del presidente brasileño terminó de forma prematura debido a una falla técnica en el micrófono.

Ambos mandatarios se encontrarán el sábado en la cumbre del Mercosur, bloque integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

La obra tuvo una inversión de 345 millones de dólares, según el gobierno brasileño. Sostenido por dos torres de 190 metros de altura, el puente fue completado a finales de 2023, aunque su inauguración se retrasó por atrasos en las obras de acceso y del puesto de aduanas.

El paso será habilitado de manera gradual a partir del 20 de diciembre. Camiones descargados y buses de turismo serán los primeros en utilizar el puente. Los vehículos con carga podrán cruzarlo “entre finales de 2026 e inicios de 2027”, indicó la Presidencia de Brasil en un comunicado.

Unas 100.000 personas y 45.000 vehículos cruzan a diario el Puente de la Amistad, inaugurado hace 60 años, de acuerdo con cifras oficiales. La nueva estructura fue financiada en parte con recursos de la hidroeléctrica binacional de Itaipú, tema que ha sido un punto de discordia entre Brasil y Paraguay.

Las relaciones bilaterales se vieron afectadas en abril tras la revelación de una operación de espionaje de la inteligencia brasileña a instituciones paraguayas para conocer su posición en las negociaciones sobre el precio de la energía de Itaipú, según la prensa brasileña.

El gobierno de Lula reconoció el espionaje, pero responsabilizó a su antecesor Jair Bolsonaro (2019-2022). Paraguay pidió “explicaciones” al embajador brasileño en Asunción.

En noviembre, ambos gobiernos anunciaron el fin del conflicto y la reanudación de las negociaciones, tras una reunión entre el canciller de Brasil, Mauro Vieira, y su homólogo paraguayo, Rubén Ramírez.