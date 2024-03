'No me quiero quedar huérfano': Niño suplica que organización criminal libere a su madre

Colombia/Colombia ha logrado avances significativos en la reducción de la violencia y la mejora de la seguridad en los últimos años, pero la lucha contra el crimen y la violencia sigue siendo un desafío importante que requiere atención continua por parte de las autoridades y la sociedad en su conjunto.

Y es que acerca de la ola de crimen que se vive en Colombia, un niño suplicó para que liberaran a su madre secuestrada.

En un desesperado mensaje al Clan del Golfo, un menor de edad suplica la liberación de su madre, presuntamente secuestrada por dicha organización criminal ilegal al sur de Bolívar.

Señores autodefensas este video lo hago para que respeten a mi mamá me la pueden devolver con vida, no tengo padre, no tengo a nadie, no me quiero quedar huérfano, por favor si me la pueden regresar.