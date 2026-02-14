Perú se declara en alerta por fenómeno climático 'El Niño costero'

Perú/La autoridad climática peruana activó este sábado el estado de alerta en las costas tras anunciar que el fenómeno natural El Niño Costero, que eleva periódicamente la temperatura del océano y causa lluvias e inundaciones, afectará al país a partir de marzo.

Los pronósticos de la Comisión Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) señalan "que el desarrollo de El Niño costero empezaría a partir de marzo y persistiría hasta noviembre".

El fenómeno repercute principalmente en la franja marina.

Se prevé que durante su desarrollo "predominen condiciones cálidas de magnitud débil" que pueden "alcanzar una magnitud moderada" desde julio, en el invierno austral.

La declaración de alerta consiste en redoblar la vigilancia ante eventuales desastres naturales y recomendar al gobierno "adoptar medidas orientadas a la reducción del riesgo de desastres, así como acciones de preparación para la respuesta ante peligros inminentes".

La autoridad climática anticipa que habrá "lluvias de moderada a fuerte intensidad y temperaturas del aire por encima de los rangos normales en la costa norte", que suelen superar los 30 °C.

Ese fenómeno climático se ve habitualmente acompañado por aludes, desbordes fluviales, fuertes lluvias, sequías y un incremento de la temperatura en la costa por el sobrecalentamiento de las aguas del Pacífico. La última vez que tocó a Perú fue en 2023.

El Niño costero es una versión limitada del fenómeno meteorológico global El Niño, que está relacionado con el calentamiento de las aguas en el océano Pacífico y se produce de media cada dos a siete años.