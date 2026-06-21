Petro denuncia presuntas irregularidades en escrutinio y pide recuento total de votos en Colombia

El presidente Gustavo Petro afirmó que no se puede declarar un ganador con base en los resultados preliminares y solicitó una revisión exhaustiva del proceso electoral, incluyendo una auditoría al software utilizado por la Registraduría.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció presuntas irregularidades durante el proceso de escrutinio de la segunda vuelta presidencial y pidió una revisión completa de los resultados antes de que se declare oficialmente a un ganador.

A través de un mensaje público, Petro aseguró que abogados de escrutinio no estaban siendo autorizados a ingresar al centro de cómputo instalado en Corferias, Bogotá, e hizo un llamado a la Policía Nacional y a los jueces electorales para garantizar su acceso.

"Solo los jueces determinan quién es el presidente de Colombia. Toda declaratoria hoy de un triunfo en las elecciones solo es deseo", expresó.

El mandatario señaló que, según los datos preliminares de la Registraduría, ninguno de los candidatos habría alcanzado una ventaja suficiente para proclamarse vencedor. De acuerdo con las cifras citadas por Petro, el preconteo mostraba un 49.3% para Abelardo de la Espriella y un 49% para Cepeda.

Ante este escenario, insistió en que únicamente el proceso oficial de escrutinio podrá determinar el resultado definitivo de las elecciones.

Denuncias sobre el software electoral

Petro también reiteró cuestionamientos sobre el sistema tecnológico utilizado en el proceso electoral.

Según afirmó, anteriormente había advertido sobre presuntas vulnerabilidades en el software empleado por la Registraduría Nacional del Estado Civil y había solicitado una auditoría especializada, petición que, asegura, no fue atendida.

El presidente sostuvo que existen evidencias de cambios en las direcciones IP de varios servidores utilizados durante la jornada electoral.

"Hoy tenemos evidencia de un cambio de direcciones IP de varios servidores de la Registraduría Nacional. Significa que se vulneró el software y otros escribieron datos de mesas y puestos de votación", afirmó.

Asimismo, indicó que entregará la información correspondiente a los jueces encargados del escrutinio para que se realicen las verificaciones técnicas pertinentes.

Petición de recuento y llamado a la calma

Frente a estas denuncias, Petro solicitó un escrutinio completo de todas las mesas de votación, un nuevo conteo de los votos y una investigación sobre las presuntas afectaciones al sistema electoral.

Al mismo tiempo, hizo un llamado a la ciudadanía a mantener la calma mientras avanzan las revisiones.

"A toda la población le solicito tranquilidad y mesura para lograr un escrutinio a fondo y bien hecho que refleje la real decisión de la ciudadanía", manifestó.

El mandatario también advirtió sobre la polarización política que atraviesa el país y consideró necesario promover un diálogo nacional entre los distintos sectores políticos.

"La realidad nos da un país partido por la mitad. Se impone un acuerdo nacional si queremos mantener la patria y la paz en los años por venir", concluyó.

Hasta el momento, las autoridades electorales colombianas no han emitido un pronunciamiento oficial sobre las denuncias planteadas por el presidente ni sobre la solicitud de recuento general de votos.