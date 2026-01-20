Presidenta de Venezuela reporta primer giro de USD 300 millones por venta de crudo por EEUU

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, reportó este lunes el ingreso de los primeros 300 millones de dólares provenientes de la venta de petróleo venezolano por parte de Estados Unidos, que serán utilizados para intentar estabilizar el mercado cambiario.

"Han ingresado, producto de la venta del petróleo, 300 millones de los 500 millones de dólares (totales, ndlr). Irán para financiar el ingreso de los trabajadores y proteger el poder adquisitivo de la inflación", dijo Rodríguez en una alocución transmitida por el canal estatal VTV.

"Esos primeros recursos serán utilizados a través de la banca nacional y del Banco Central de Venezuela para estabilizar el mercado cambiario", añadió.

Información en desarrollo...