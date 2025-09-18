Presidente de Ecuador plantea Constituyente que incluya leyes más duras contra el narco

Ecuador se transformó en los últimos años en el país más violento de Latinoamérica, cuando hasta hace poco era una isla de paz entre Colombia y Perú, los mayores productores de cocaína.

Ecuador/El presidente ecuatoriano Daniel Noboa propuso el miércoles crear una Asamblea Constituyente vía consulta popular que redacte una nueva Carta Magna con leyes más duras contra el narcotráfico y el crimen organizado.

El mandatario ha intentado sin éxito hacer realidad sus proyectos de reforma a la Carta Magna en medio de una lucha frontal contra las bandas que disparan la violencia en el país, pero la Corte Constitucional ha puesto freno a varias de ellas.

El actual texto fue elaborado por una Constituyente de plenos poderes y está en vigencia desde 2008 tras ser impulsada por su rival político, el exmandatario socialista Rafael Correa.

"Presentamos preguntas claras para que el pueblo se pronuncie. Estas fueron negadas, a base de puro activismo político (...) los mismos de siempre quieren bloquear", indicó el mandatario en sus redes sociales.

"Frente a este escenario, no hay espacio para la excusa, solo para la acción. Al plantear una pregunta esencial para la próxima consulta (popular) y convocar a una Asamblea Constituyente", añadió.

Ecuador se transformó en los últimos años en el país más violento de Latinoamérica, cuando hasta hace poco era una isla de paz entre Colombia y Perú, los mayores productores de cocaína.

Noboa aspira a que en noviembre se realice un referendo para resolver si se restablecen o no bases militares extranjeras en el territorio ecuatoriano para combatir la violencia del crimen organizado, que derivó el año pasado en 39 asesinatos por cada 100.000 habitantes.

La Constitución de Correa (2007-2017) prohibió la presencia de bases y tropas militares extranjeras en la nación. Durante una década y hasta 2009, Estados Unidos utilizó una pista de la Fuerza Aérea local en el puerto de Manta (suroeste) para actividades antidrogas.

Noboa ha planteado para la consulta una serie de preguntas, como si aplicar o no la castración química a los violadores o la reapertura de casinos, pero la Corte Constitucional las ha rechazado al considerar que incumplen normas y derechos fundamentales.