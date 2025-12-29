Repatrían a Ecuador a jefe guerrillero capturado en Emiratos por asesinato de militares

Los rebeldes armados atacaron en mayo a un grupo de militares ecuatorianos durante un operativo contra la minería ilegal en la provincia amazónica de Orellana , en el este de Ecuador .

Quito, Ecuador/Un ecuatoriano, presunto líder de una guerrilla colombiana, requerido por la justicia de Ecuador por el asesinato de 11 militares, fue trasladado a su país tras ser capturado en Emiratos Árabes Unidos, informaron el lunes autoridades en Quito.

Roberto Carlos Álvarez, alias “El Gerente”, es señalado por el gobierno del presidente Daniel Noboa como jefe de los Comandos de la Frontera, una facción disidente de la extinta guerrilla colombiana FARC que no se acogió al acuerdo de paz de 2016.

“Se acabó su libertad ‘bajo fianza’ (…) alias ‘El Gerente’, líder de los Comandos de la Frontera, objetivo de alto valor, está en camino a Ecuador para responder ante la justicia por los asesinatos de los 11 militares”, escribió Noboa en su cuenta de X.

Álvarez había sido detenido en Abu Dabi en junio y, de acuerdo con medios locales, obtuvo libertad bajo fianza en noviembre.

Sin embargo, pesaba en su contra una notificación roja de Interpol, por lo que fue nuevamente arrestado “en respuesta a una solicitud de las autoridades ecuatorianas”, precisó la Cancillería, sin detallar la fecha exacta de la captura.

En Ecuador, la Fiscalía también investiga a Álvarez por lavado de activos, presuntamente a través de distribuidoras de combustible.

Tras el ataque ocurrido en mayo, el presidente Noboa desplegó unos 1.500 militares en la zona selvática del Alto Punino, en la provincia de Orellana.

En esa región operan los Comandos de la Frontera, vinculados al tráfico de cocaína, así como bandas criminales como Los Lobos, Los Choneros, Tiguerones y el Comando Vermelho, una de las organizaciones narcotraficantes más poderosas de Brasil.