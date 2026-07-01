Venezuela: Sube a 2.295 número de muertos una semana después de los potentes terremotos

La búsqueda de sobrevivientes se acerca a su fin en Venezuela una semana después de los terremotos que dejaron casi 2.300 muertos y miles de desaparecidos, en medio de la desolación de los familiares y la urgencia de ayuda para los damnificados.

El balance de dos potentes terremotos que sacudieron Venezuela hace una semana subió a 2.295 muertos y más de 11.000 heridos, informó este miércoles el jefe parlamentario, Jorge Rodríguez.

Rodríguez agregó que hay "12.841 personas damnificadas" por el doble sismo del 24 de junio. El balance anterior del martes daba cuenta de 1.943 fallecidos y 10.571 heridos.

La búsqueda de sobrevivientes se acerca a su fin en Venezuela una semana después de los terremotos que dejaron casi 2.300 muertos y miles de desaparecidos, en medio de la desolación de los familiares y la urgencia de ayuda para los damnificados.

La presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, decretó el miércoles siete días de duelo nacional "en homenaje" a las víctimas.

El rastreo infructuoso ha dado paso al silencio en zonas de Catia La Mar, un balneario del estado costero de La Guaira, corazón de la tragedia que provocaron los sismos de 7,2 y 7,5 el pasado 24 de junio.

Decenas de edificios en ruinas están ahora marcados con la letra D de "deceased" (muerto), que indica que el lugar ya fue inspeccionado por los socorristas, según la nomenclatura internacional para estos desastres.

"No se pierde el tiempo en un lugar donde no se espera recuperar personas con vida", dijo a la AFP Javier Rodes, coordinador de un grupo de rescate de España. "La gran mayoría" de edificios afectados de La Guaira, a 40 km de Caracas, ya están marcados, agregó.

El colapso de cientos de edificaciones dejó al menos 2.295 muertos, según el balance oficial actualizado el miércoles, mientras la ONU cifra en unos 50.000 los desaparecidos.

"Venezuela tiene el alma rasgada", escribió la presidenta Rodríguez en Telegram.

Aunque el gobierno elude referirse a los desaparecidos, asegura que el día de los sismos había unas 30.000 personas en La Guaira, de las cuales 6.461 fueron rescatadas y más de 13.000 salieron por sus propios medios o ayudadas por familiares y amigos. Del resto, nada se sabe.

"Les pido que digan la verdad sobre las cifras de muertos (...), no importa cómo estén, pero que los saquen para ni siquiera tener sus cuerpos", señaló a la AFP Gladys Barrios, de 76 años.