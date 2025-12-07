Teherán anuncia el regreso de unos 50 iraníes de EEUU por restricciones migratorias

El anuncio llegó después de que, el martes, el gobierno de Trump decidiera suspender el examen de todas las solicitudes de residencia o naturalización de personas provenientes de 19 países juzgados de alto riesgo. Unos días antes, se había producido en Washington un tiroteo en el que estaba implicado un afgano.

Teherán, Irán/Teherán anunció este domingo que próximamente regresarán desde Estados Unidos unos cincuenta iraníes, debido a las restricciones migratorias de la administración de Donald Trump a los ciudadanos de 19 países juzgados de alto riesgo, incluido Irán.

"En los próximos días, entre 50 y 55 ciudadanos iraníes volverán al país", declaró el portavoz de la diplomacia iraní, Esmail Baghai.

Según la cadena estadounidense CNN, deberían llegar este domingo a Irán, tras hacer escala en Kuwait.

"Se trata del segundo grupo que vuelve a Irán en los últimos meses", dijo Baghai en rueda de prensa.

En septiembre, 120 iraníes ya tuvieron que dejar Estados Unidos y volver a su país.

El anuncio llegó después de que, el martes, el gobierno de Trump decidiera suspender el examen de todas las solicitudes de residencia o naturalización de personas provenientes de 19 países juzgados de alto riesgo. Unos días antes, se había producido en Washington un tiroteo en el que estaba implicado un afgano.

"Respecto a los iraníes, nos parece evidente que estas presiones están motivadas por consideraciones políticas", consideró el vocero de la cancillería.

Irán y Estados Unidos no tienen relaciones diplomáticas desde 1980, tras la toma de rehenes en la embajada estadounidense en Teherán que siguió a la revolución islámica.

En junio, el presidente Donald Trump ya había ordenado que se impidiese entrar a Estados Unidos a ciudadanos de 12 países, entre ellos Irán.

Este domingo, el Baghai también rechazó las "acusaciones de las autoridades estadounidenses" según las cuales los ciudadanos iraníes que deben regresar "habrían infringido la legislación de inmigración".