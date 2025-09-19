Tercera lancha destruida en el Caribe por orden de Estados Unidos en operación antidrogas

Caribe/El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que su administración autorizó un ataque letal contra una embarcación vinculada a una organización terrorista designada que se dedicaba al narcotráfico en el área de responsabilidad del Comando Sur de EE. UU. (USSOUTHCOM).

Según el mandatario, la operación fue ejecutada por orden del Secretario de Guerra, tras confirmarse mediante inteligencia que la lancha transportaba drogas ilícitas y transitaba por una ruta conocida de narcotráfico con destino a territorio estadounidense. El ataque terminó con la muerte de tres hombres identificados como narcoterroristas a bordo de la embarcación, que se encontraba en aguas internacionales. No se reportaron bajas entre las fuerzas estadounidenses.

Trump aprovechó el comunicado para hacer un llamado directo a detener la venta de fentanilo, narcóticos y drogas ilegales en Estados Unidos, así como la violencia y los actos de terrorismo contra ciudadanos estadounidenses.

Esta es la tercera embarcación que las autoridades estadounidenses destruyen en operaciones similares en el Caribe en lo que va del mandato de Trump, en un esfuerzo por frenar el flujo de drogas hacia el país.

Noticia hecha con ayuda de inteligencia artificial.