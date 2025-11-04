Terremoto en el norte de Afganistán deja 27 muertos y casi 1.000 heridos

En Kholm un corresponsal de AFP observó a los habitantes retirando escombros bajo la lluvia en sus viviendas destruidas por el sismo.

El terremoto de magnitud 6,3 que sacudió el norte de Afganistán el lunes dejó 27 muertos, según un balance actualizado el martes por el ministerio de Salud, que anunció el fin de las operaciones de rescate.

La mayoría de las víctimas se registraron en las provincias de Balkh y Samangan, donde se encontraba el epicentro del sismo, en el distrito de Kholm, informó Sharafat Zaman, portavoz del ministerio.

Según esta fuente, 27 personas fallecieron y 956 resultaron heridas. La Autoridad Nacional de Gestión de Desastres (ANDMA) había precisado previamente que solo una minoría de los heridos presentaba lesiones graves.

Las autoridades destacaron que "gracias a los importantes esfuerzos y a la rápida respuesta de todas las instituciones competentes, se completaron las operaciones de rescate en las zonas afectadas", declaró Zaman en un comunicado.

La compañía nacional de electricidad indicó que continuará reparando las líneas dañadas, que provocaron cortes de energía en la región.

El Ministerio de Defensa dijo haber despejado y reabierto la carretera principal entre Mazar-i-Sharif y Kholm, bloqueada por deslizamientos de tierra, y que rescató a personas que quedaron atrapadas.

Sin embargo, aún es necesario restablecer el suministro eléctrico en varias provincias tras los daños sufridos por las líneas eléctricas procedentes de Uzbekistán y Tayikistán, informó la empresa eléctrica pública Dabs.

"Muchas casas quedaron destruidas y se registraron importantes pérdidas económicas", declaró en X el portavoz adjunto del gobierno talibán, Hamdullah Fitrat, y precisó que había ordenado a las "autoridades competentes distribuir ayuda médica y alimentaria y socorrer a los damnificados".

Las deficientes redes de comunicación y la falta de infraestructura suelen complicar las respuestas de emergencia en zonas montañosas. Las autoridades suelen tardar horas o días en llegar a los sitios remotos para evaluar los daños.