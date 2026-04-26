Tribunal de Israel ordena sanciones financieras a ultraortodoxos que rechacen servicio militar

La comunidad ultraortodoxa conocida como los "haredim" era una pequeña fracción del total de la población de Israel, pero ha crecido demográficamente y ahora representa el 14% de los judíos israelíes.

La Corte Suprema de Israel ordenó este domingo al Estado que suspenda las prestaciones económicas a los judíos ultraortodoxos que se niegan a responder a las convocatorias de reclutamiento para el servicio militar obligatorio.

El servicio militar es obligatorio en Israel para hombres y mujeres, pero los judíos ultraortodoxos pueden evitarlo si se dedican al estudio de los textos sagrados, en virtud de una exención que data de 1948.

La medida fue instaurada por David Ben Gurion, fundador del Estado de Israel, para preservar tradiciones que estuvieron en riesgo de perderse debido al Holocausto.

Sin embargo, la Corte Suprema ha cuestionado en reiteradas ocasiones esta exención en los últimos años y en 2024 dictaminó que los estudiantes ultraortodoxos de las escuelas talmúdicas deben ser alistados en el ejército.

"Dado que no se han propuesto medidas concretas que indiquen la intención de hacer cumplir la obligación de alistarse (...) no queda más remedio que ordenar medidas prácticas", señaló el tribunal en su fallo de este domingo.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, depende, sin embargo, del apoyo de los partidos ultraortodoxos para mantener su coalición de gobierno y, por lo tanto, se ha opuesto a los esfuerzos para poner fin a la exención.

Con el pronunciamiento de este domingo, el alto tribunal ordena la eliminación de los subsidios otorgados a los ultraortodoxos que les permiten acceder a tarifas reducidas para los impuestos locales, el transporte público y los cuidados infantiles.

El juez Noam Solberg afirmó que la sentencia no es una "sanción", sino una "pérdida de prestaciones", al considerar que la promoción del servicio militar es un objetivo "legítimo" y debe tenerse en cuenta a la hora de determinar "las condiciones de elegibilidad para un beneficio determinado".

La comunidad ultraortodoxa conocida como los "haredim" era una pequeña fracción del total de la población de Israel, pero ha crecido demográficamente y ahora representa el 14% de los judíos israelíes.

Este crecimiento, sumado a las largas convocatorias de miles de israelíes que han luchado en las recientes guerras del país, ha generado resentimiento hacia estas dispensas, incluso entre los judíos religiosos.