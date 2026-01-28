Trump acusa al alcalde de Mineápolis de 'jugar con fuego'

Washington, Estados Unidos/El presidente estadounidense, Donald Trump, acusó este miércoles al alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, de “jugar con fuego” al negarse a aplicar las leyes federales de inmigración, en medio de una fuerte tensión en la ciudad tras la muerte de dos manifestantes.

“Sorprendentemente, el alcalde Jacob Frey acaba de declarar que ‘Mineápolis no aplica ni aplicará las leyes federales de inmigración’. Esto fue después de haber tenido una muy buena conversación con él”, publicó Trump en su plataforma Truth Social.

“¿Podría alguien de su círculo íntimo explicarle que esta afirmación constituye una violación muy grave de la ley y que está JUGANDO CON FUEGO?”, añadió.

Información en desarrollo.