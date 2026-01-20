Trump confirma invitación a Putin para integrar su 'Consejo de Paz'

Trump será "el presidente inaugural del Consejo de Paz", con poderes amplísimos, y único autorizado a invitar discrecionalmente a países a participar.

Washington, Estados Unidos/El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó que invitó a su par ruso, Vladimir Putin, a integrar su "Consejo de Paz", un organismo que se arroga la misión de "promover la estabilidad" en el mundo.

La Casa Blanca solicitó a varios líderes mundiales que sean parte de esa junta, presidida por el propio Trump, entre ellos el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, y el primer ministro canadiense, Mark Carney.

Los países miembros —representados por su jefe de Estado o de gobierno— podrían unirse por tres años, o por más tiempo si pagaran más de 1.000 millones de dólares en efectivo dentro del primer año, señala el texto fundacional obtenido el lunes por la AFP.

Consultado el lunes por un periodista en Florida sobre si había invitado a Putin a integrar el consejo, Trump respondió: "sí, ha sido invitado".

También fue invitada China, tal como confirmó este martes su cancillería, sin precisar si ha respondido favorablemente o no.

Trump "presidente inaugural"

"El Consejo de Paz es una organización internacional que busca promover la estabilidad, restablecer una gobernanza fiable y legítima, y garantizar una paz duradera en las regiones afectadas o amenazadas por conflictos", afirma el preámbulo de sus "estatutos".

El texto critica "los muchos enfoques de paz" que "institucionalizan crisis en lugar de permitir que la gente salga adelante", en una alusión clara a las Naciones Unidas.

Igualmente, considera necesario contar con "una organización de paz internacional más ágil y eficaz".

Trump será "el presidente inaugural del Consejo de Paz", con poderes amplísimos, y único autorizado a invitar discrecionalmente a países a participar. Tendrá la última palabra en las votaciones.

Igualmente, podrá revocar la participación de un país, salvo en caso de veto por parte de dos tercios de los Estados integrantes.

Asimismo, tendrá "autoridad exclusiva" para "crear, modificar o disolver entidades subsidiarias" del Consejo de Paz, y será "la autoridad final en cuanto al significado, interpretación y aplicación" de los estatutos fundacionales.

"Cada Estado miembro ejercerá un mandato de no más de tres años a partir de la entrada en vigor de esta Carta, renovable por el presidente. Esta membresía de tres años no se aplicará a los Estados miembros que aporten más de 1.000 millones de dólares en efectivo al Consejo de Paz en el primer año de la entrada en vigor de esta Carta", añade el documento.

Esta junta fue concebida originalmente para supervisar la reconstrucción de Gaza, pero su estatuto no parece limitar su función al territorio palestino ocupado.

Francia y Canadá

La reacción inicial de Francia y Canadá, aliados clave, fue fría.

"En este momento, Francia no puede aceptar", dijo el ministro de Exteriores de Francia Jean-Noel Barrot el lunes durante un debate con legisladores franceses, señalando que los estatutos de la junta van más allá del alcance de la reconstrucción y la gestión de Gaza tras la guerra, respaldados por la ONU.

Agregó que es "incompatible con los compromisos internacionales de Francia y, en particular, con su pertenencia a las Naciones Unidas".

Trump amenazó el lunes con imponer un arancel de 200% al vino y el champán franceses para presionar al país europeo a unirse. Amenaza que el entorno del presidente Emmanuel Macron tachó rápidamente de "ineficaz" e "inaceptable".

Francia tiene un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU y derecho a veto.

Asimismo, una fuente de Ottawa dijo que "Canadá no pagará por un puesto en el consejo, ni se le ha solicitado a Canadá en este momento", después de que el primer ministro indicara que aceptaría una invitación a unirse.

Paul Williams, profesor de Asuntos Internacionales en la Universidad George Washington, recordó a la AFP que la resolución del Consejo de Seguridad aprobada en octubre que respalda el plan de paz de Trump para Gaza solo otorgó al "Consejo de Paz" autoridad para actuar en relación con el territorio palestino.

En contra de instituciones internacionales

La idea parece ir en contra de instituciones internacionales como la ONU.

Trump ha criticado regularmente a Naciones Unidas y anunció este mes que su país se retirará de 66 organizaciones y tratados internacionales, aproximadamente la mitad vinculados a la ONU.

La Neice Collins, portavoz del presidente de la Asamblea General de la ONU, dijo a periodistas: "Existe una única organización universal y multilateral para abordar las cuestiones de paz y seguridad, y es Naciones Unidas".

El "Consejo de Paz" comenzó a tomar forma el sábado con invitaciones a los líderes de Egipto, Turquía, Argentina, Canadá o Brasil, a que se unieran.

Trump también nombró como miembros al secretario de Estado, Marco Rubio, al exprimer ministro británico Tony Blair, a su principal negociador en materia de conflictos, Steve Witkoff, y a su yerno Jared Kushner.

Israel ha objetado la composición de un "consejo ejecutivo para Gaza" que operaría dentro del organismo general.