Trump da por terminada la tregua con Irán tras ataques cruzados

Los ataques iraníes contra al menos tres embarcaciones en los últimos días desencadenaron una ofensiva estadounidense contra objetivos en territorio iraní el martes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio este miércoles por terminada la tregua con Irán, tras el recrudecimiento de los enfrentamientos entre ambos países en el Golfo Pérsico y el estratégico estrecho de Ormuz.

Esta vía marítima, fundamental para el comercio mundial de hidrocarburos, continúa siendo uno de los principales focos de tensión del conflicto, iniciado a finales de febrero con la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Teherán busca ejercer control sobre el estrecho de Ormuz mediante el cobro de tasas a las embarcaciones y ha advertido que atacará a los buques que no respeten los corredores autorizados. Desde junio, la república islámica mantiene negociaciones con Washington en busca de una solución duradera al conflicto.

"Nos encontramos en un momento delicado en el que se están explorando posibles alternativas a un sistema iraní de pesos o tarifas", explicó a la AFP Andreas Krieg, experto en seguridad del King's College de Londres.

"Irán está enviando una señal clara de que no aceptará ninguna alternativa", añadió.

Los ataques iraníes contra al menos tres embarcaciones en los últimos días desencadenaron una ofensiva estadounidense contra objetivos en territorio iraní el martes. En respuesta, Teherán lanzó ataques contra países del Golfo aliados de Washington.

"Por lo que a mí respecta, ha terminado", declaró Trump durante la cumbre de la OTAN en Turquía, al ser consultado sobre la continuidad de la tregua con Irán.

"Es una pérdida de tiempo tratar con ellos", agregó.

"Dejaré que nuestros excelentes negociadores sigan hablando si así lo desean, pero yo no lo veo. No me gusta esta gente", afirmó.

Tras sus declaraciones, los precios del petróleo subieron un 5%.

La agencia estatal iraní IRIB informó este miércoles sobre varias explosiones en los alrededores del estrecho de Ormuz, incluidas seis en la isla de Qeshm, siete en la ciudad de Sirik y otras en Bandar Abás, uno de los principales puertos del país.

También se reportaron explosiones en la ciudad portuaria de Bushehr, donde se encuentra la única central nuclear civil de Irán.

La ciudad está ubicada cerca de la isla de Jark, principal terminal petrolera iraní, por donde transita alrededor del 90% de las exportaciones de crudo del país.

La prensa estatal también informó de la muerte de un miembro de la Guardia Revolucionaria en el suroeste de Irán.

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) aseguró que sus fuerzas atacaron más de 80 objetivos, entre ellos sistemas de defensa antiaérea, radares costeros y 60 embarcaciones ligeras de la Guardia Revolucionaria.

Según el mando militar, los bombardeos buscaban "degradar la capacidad de Irán para seguir atacando el comercio internacional que transita por esta ruta estratégica".

La respuesta iraní fue inmediata. La Guardia Revolucionaria afirmó haber lanzado ataques contra decenas de instalaciones militares estadounidenses en Kuwait y Baréin, donde un periodista de la AFP reportó haber escuchado explosiones.

Ataques en Ormuz

El principal negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, acusó a Estados Unidos de cometer "graves" violaciones del acuerdo bilateral, entre ellas la reimposición de sanciones al petróleo iraní.

Washington revocó las exenciones que permitían determinadas exportaciones de crudo iraní mientras continúan las negociaciones para alcanzar un acuerdo definitivo.

"Las acciones de Irán en el estrecho fueron totalmente inaceptables para Estados Unidos y tendrán consecuencias", declaró a la AFP un funcionario estadounidense.

La agencia británica de seguridad marítima UKMTO informó el martes que un petrolero fue alcanzado por un "proyectil no identificado" cerca del estrecho de Ormuz.

Los tres barcos atacados navegaban frente a las costas de Omán, cuya propuesta de establecer un corredor marítimo temporal fue rechazada por Irán.

Aunque el tráfico marítimo comenzó a recuperarse tras el acuerdo firmado el mes pasado, Teherán insiste en que no volverá al sistema anterior, que permitía la libre circulación por el estrecho.