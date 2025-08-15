Trump y Putin se reúnen en Alaska en cumbre sobre la guerra en Ucrania

Alaska, Estados Unidos/El presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo ruso Vladimir Putin se dieron un apretón de manos en la Base Aérea Elmendorf-Richardson de Alaska, antes de su cumbre sobre la guerra en Ucrania.

El presidente ruso caminó hacia Trump por una alfombra roja y ambos dirigentes se dieron un apretón de manos. Vladimir Putin dijo unas palabras a su anfitrión.

Acto seguido, se dieron un segundo apretón de manos antes de subir juntos a un coche.

En desarrollo