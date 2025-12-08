Metro de Panamá: Falla eléctrica por mal clima afectó parcialmente el servicio en la Línea 1

La afectación dejó a varias estaciones fuera de servicio durante más de dos horas.

Ciudad de Panamá/La tarde de este lunes 8 de diciembre, el servicio de la Línea 1 del Metro de Panamá registró una afectación debido a una falla en el "sistema de energía de catenarias", originada por la fuerte lluvia acompañada de descargas atmosféricas.

A las 2:24 p.m., la empresa informó en su cuenta de X sobre la incidencia, indicando que el servicio operaba de manera parcial, inicialmente entre las estaciones Albrook y Fernández de Córdoba, en ambos sentidos.

Minutos después, hacia las 2:42 p.m., el Metro anunció que la circulación había sido ampliada y el sistema funcionaba desde Albrook hasta San Miguelito, también en ambos sentidos, mientras continuaban las labores técnicas para restablecer la energía.

Durante la primera hora de afectación permanecieron fuera de servicio las estaciones: El Ingenio, 12 de Octubre, San Miguelito, Pan de Azúcar, Pueblo Nuevo, Los Andes, San Isidro y Villa Zaita. Más tarde, la inhabilitación se redujo únicamente a las estaciones Pan de Azúcar, Pueblo Nuevo, Los Andes, San Isidro y Villa Zaita.

La entidad también reportó que un tren quedó detenido entre San Isidro y Villa Zaita, debido a que la unidad quedó sin energía. Conforme a los protocolos de seguridad, se procedió al desalojo preventivo de los pasajeros, con apoyo del Benemérito Cuerpo de Bomberos.

Tras las labores ejecutadas por el equipo técnico, a las 4:41 p.m. el Metro informó que la Línea 1 quedó operativa en su totalidad, en ambos sentidos. La empresa destacó que el servicio fue restablecido de manera segura luego de la afectación provocada por las condiciones climáticas.

