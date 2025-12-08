Niños y jóvenes destacan en recital de música y ballet tras culminar cursos anuales del Meduca

A partir de enero del próximo año , los cursos estarán disponibles para todas las edades y condiciones sociales .

Ciudad de Panamá/La presentación final de los cursos anuales del Centro de Arte y Cultura del Ministerio de Educación (Meduca) reunió a 50 estudiantes que exhibieron diversas expresiones artísticas, entre ellas interpretaciones musicales en piano y violín, además de presentaciones de ballet. Esta actividad marcó el cierre de un año de formación orientado a fortalecer las habilidades creativas de los participantes.

Durante el evento, la directora del centro, Elizabeth Piza, resaltó el valor transformador de la formación artística. “El arte tiene la capacidad de transformar nuestra perspectiva y hacernos ver el mundo de una manera única y diferente. Nos permite explorar nuevas ideas, emociones y realidades, y nos inspira a cuestionar y reflexionar sobre nuestra propia existencia”, afirmó.

Los cursos impartidos por el Centro de Arte y Cultura tienen como objetivo promover las distintas modalidades culturales y ofrecer a los estudiantes herramientas para desarrollar técnicas de expresión que favorezcan su crecimiento integral, estimulen su creatividad y fortalezcan sus talentos a través de la interpretación cultural y artística.

Cada año, niños y jóvenes de diferentes edades —provenientes de escuelas oficiales y particulares— se inscriben de manera gratuita para participar en la formación. El programa también integra a estudiantes con diversas condiciones, con el propósito de fomentar un acceso inclusivo al arte y a la cultura.

A partir de enero del próximo año, los cursos estarán disponibles para todas las edades y condiciones sociales. Cada grupo contará con un docente capacitado tanto en enseñanza artística como en atención a estudiantes con capacidades especiales, lo que permitirá garantizar un acompañamiento adecuado y una experiencia formativa inclusiva.

