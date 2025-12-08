Todo listo para conocer los nominados a los Globos de Oro 2026 ¿Quiénes son los favoritos?

Los Globos, programados para el 11 de enero , son considerados por muchos como un indicador de lo que ocurrirá con los Premios de la Academia.

La temporada de premios de Hollywood cobra impulso el lunes cuando se revelen las nominaciones a los Globos de Oro, con el exitoso musical "Wicked: For Good", la tragedia familiar de Shakespeare "Hamnet" y la película de terror de época "Sinners" a la cabeza.

La película políticamente cargada "One Battle After Another" de Paul Thomas Anderson, protagonizada por Leonardo DiCaprio, y la comedia dramática deportiva de mediados de siglo "Marty Supreme", protagonizada por Timothee Chalamet y Gwyneth Paltrow, también son las principales candidatas.

Los Globos, programados para el 11 de enero, son considerados por muchos como un indicador de lo que ocurrirá con los Premios de la Academia, y los principales aspirantes a los Globos ya están en muchas listas de candidatos confidenciales para los Oscar.

Los Globos de Oro ofrecen premios separados para dramas y comedias/musicales, ampliando el campo de estrellas que podrían caminar por la alfombra roja y alimentando el suspenso. "El titular de este año es: la comedia está donde está el drama", dijo a la AFP el editor senior de premios de Variety, Clayton Davis.

"Wicked: For Good" luchará por los máximos honores de la comedia musical con "One Battle After Another" y "Marty Supreme". También en la mezcla de comedia está la sátira apocalíptica "Bugonia", el último esfuerzo peculiar del autor griego Yorgos Lanthimos, con su frecuente colaboradora Emma Stone, quien es candidata a una nominación junto con su coprotagonista Jesse Plemons.

Para Davis, "Wicked" —la exitosa conclusión de la adaptación cinematográfica del exitoso musical de Broadway— "sigue siendo probablemente la opción populista" con un amplio atractivo.

Ariana Grande, como Glinda, vestida de rosa y burbujeante, y la ganadora del Tony Cynthia Erivo, como Elphaba, de piel verde, son nuevamente candidatas a premios este año, a pesar de que Erivo fue sorprendentemente eliminada de la lista de finalistas de los Critics Choice Awards.

Para Davis, la categoría de mejor actriz en los Globos, y de cara a los Oscar, será una "fila de asesinos", con una superabundancia de candidatas dignas. Cada categoría principal tendrá seis nominados, no cinco como en años anteriores.

'Hamnet' y 'Sinners' protagonizan dramas

En cuanto al drama, los principales contendientes se adentran en el pasado. "Hamnet", de la directora ganadora del Oscar Chloe Zhao, está protagonizada por Paul Mescal como William Shakespeare, quien intenta forjar una carrera como dramaturgo mientras su esposa Agnes, interpretada por Jessie Buckley, lucha con los peligros de la peste y el parto en la Inglaterra isabelina.

La película, basada en la novela de Maggie O'Farrell, se basa en evidencia de que la pareja tuvo un hijo llamado Hamnet, un nombre que según los estudiosos habría sonado indistinguible de "Hamlet" en ese momento.

"Sinners", del director de "Black Panther", Ryan Coogler, está protagonizada por Michael B. Jordan como gemelos en el submundo criminal que se enfrentan a una fuerza siniestra cuando regresan a su hogar en Mississippi, un estado racialmente segregado, en la década de 1930.

La película fue un éxito rotundo de taquilla, y Jordan parece seguro de conseguir una nominación. Encabezó las nominaciones a los Premios de la Crítica el viernes con 17. "Tiene muchas cosas a su favor: recaudó mucho dinero y fue un éxito culturalmente significativo", explicó Davis, quien agregó que "no dormirá ni un segundo" hasta que Coogler obtenga una nominación al Oscar por dirección.

También está en carrera la adaptación de "Frankenstein" de Guillermo Del Toro, protagonizada por Oscar Isaac y Jacob Elordi. Las nominaciones al Oscar se darán a conocer el 22 de enero, por lo que las selecciones para los Globos deberían comenzar a delinear más claramente el camino hacia los Premios de la Academia.

Los Globos también honran lo mejor de la televisión, y se espera que los principales nominados al Emmy - "Severance" y "The Pitt" por los dramas, "The Studio" y "Hacks" por las comedias, y la apasionante serie limitada "Adolescence" - dominen las nominaciones.

Los actores Marlon Wayans y Skye Marshall anunciarán los principales nominados a la 83ª edición de los Globos de Oro a partir de las 13.15 GMT del lunes.

Los Globos están en su tercer año de renovación, y la gala del año pasado presentada por la comediante Nikki Glaser fue un éxito entre el público, con más de 10 millones de sintonizadores. Glaser regresará como anfitrión de la gala del 11 de enero en Beverly Hills.