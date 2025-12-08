Día de las Madres: Hogar Bolívar celebra entre música, emociones y un llamado solidario

La actividad fue acompañada de muestras visibles de gratitud y emoción. Una de las residentes expresó entre lágrimas que estas visitas les brindan alegría y compañía, destacando su agradecimiento por quienes se acercan para compartir momentos como este.

Ciudad de Panamá, Panamá/En el marco del Día de la Madre, el Hogar Bolívar de Ancianos fue escenario de una emotiva celebración dedicada a las mujeres que residen permanentemente en este centro, donde reciben diversas atenciones. Entre risas, aplausos, cantos y bailes, las asistentes disfrutaron de una mañana especial animada por un músico invitado.

La actividad fue acompañada de muestras visibles de gratitud y emoción. Una de las residentes expresó entre lágrimas que estas visitas les brindan alegría y compañía, destacando su agradecimiento por quienes se acercan para compartir momentos como este.

Te podría interesar: Arzobispo Ulloa destaca el valor de las madres y pide a los panameños iniciar 2026 con 'nueva actitud'

Más allá de la celebración, la administración del Hogar Bolívar aprovechó la ocasión para reiterar un llamado de apoyo ante las necesidades que enfrenta la institución, entre ellas alimentos, productos de aseo y voluntariado que permitan mejorar la atención de sus residentes.

Actualmente, alrededor de 73 adultos mayores permanecen en el centro, recibiendo asistencia diaria y esperando, además de atención, la visita de familiares que por distintas razones no pudieron acompañarlos en este día especial.

Con información de Luis De Jesús Mendoza