Trump quiere que cesen las ‘matanzas insensatas’ en Ucrania

Trump dijo que podía resolver la guerra en Ucrania en 24 horas, pero los esfuerzos de Estados Unidos por negociar un alto el fuego entre Moscú y Kiev han fracasado hasta ahora.

El presidente Donald Trump quiere un acuerdo de paz para poner fin a las "matanzas insensatas" en Ucrania, dijo el jueves un alto funcionario estadounidense después de que un masivo bombardeo ruso sobre Kiev dejara al menos 21 muertos.

"El presidente Trump tiene un corazón humanitario y quiere que esta guerra se resuelva para que las matanzas insensatas cesen", dijo el responsable estadounidense a la AFP en respuesta a una consulta sobre el ataque ruso.

El enorme bombardeo nocturno destruyó edificios de apartamentos en la capital ucraniana y obligó a decenas de miles de personas a refugiarse.

Antes de regresar al cargo el año pasado, Trump dijo que podía resolver la guerra en Ucrania en 24 horas, pero los esfuerzos de Estados Unidos por negociar un alto el fuego entre Moscú y Kiev han fracasado hasta ahora.

Zelenski pidió el jueves a sus aliados acelerar la ayuda en defensa aérea para su país, devastado por la guerra.

Los líderes de la OTAN se reunirán en Ankara la próxima semana, y Trump tiene previsto asistir.