Trump reducirá áreas de tierras protegidas en Utah, según reportes de prensa

Para opositores de Trump, la medida va en contra de Ley de Antigüedades de 1906, que permite a los presidentes declarar monumentos nacionales.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmará una orden ejecutiva el lunes para reducir drásticamente el tamaño de dos áreas nacionales protegidos en el estado de Utah, allanando así el camino a la extracción de combustibles fósiles y la minería en esas zonas.

Según los medios de Utah Deseret News y ABC4, la firma sería a las 16H30 GMT locales. La Casa Blanca no la ha confirmado.

El Grand Staircase-Escalante, rico en fósiles, cubre un área de cerca de 769.000 héctareas. El Bear Ears consiste en 546.325 hectáreas.

Durante su primera presidencia, Trump redujo el tamaño de ambas zonas protegidas. Su sucesor, el expresidente Joe Biden las restauró.

Pero Utah, gobernada por los republicanos, tiene un caso en la justicia contra la decisión de Biden.

Para opositores de Trump, la medida va en contra de Ley de Antigüedades de 1906, que permite a los presidentes declarar monumentos nacionales.

La medida es parte de una serie de decisiones tomadas por la administración Trump sobre leyes que protegen ecosistemas.

El viernes, el gobierno finalizó una norma que restringe la definición de "daño" en la Ley de Especies en Peligro de Extinción (ESA) para excluir "una modificación o degradación significativa del hábitat".

Según conservacionistas, es una medida que en la práctica podría abrir la puerta a una destrucción generalizada de hábitats naturales.