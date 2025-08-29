Turquía cierra sus puertos y su espacio aéreo a naves de Israel

Estambul, Turquía/El ministro de Relaciones Exteriores de Turquía anunció este viernes que el país cerró sus puertos y su espacio aéreo a barcos y aviones de Israel, una medida que, según indicó una fuente oficial a AFP, se aplica a naves "oficiales" y no a los vuelos comerciales.

"Cerramos nuestros puertos a los barcos israelíes. No permitimos que los barcos turcos vayan a los puertos israelíes (...) No permitimos que los buques portacontenedores que transportan armas y municiones a Israel entren en nuestros puertos, ni permitimos que sus aviones entren en nuestro espacio aéreo", declaró el ministro Hakan Fidan a los legisladores turcos en un discurso televisado.

Una fuente diplomática turca precisó a AFP que la restricción no afecta a los aviones comerciales israelíes.

Las autoridades turcas no precisaron cuándo entrarán en vigor estas medidas.

En noviembre, Turquía negó el permiso al avión presidencial israelí para cruzar su espacio aéreo, lo que le obligó a cancelar una visita a la conferencia climática COP29 en Azerbaiyán.

Y en mayo, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, canceló una visita también a Bakú, supuestamente debido a que Ankara le negó el uso de su espacio aéreo.

Turquía ha sido uno de los países más críticos con Israel por la ofensiva en Gaza y acusa al país de cometer un "genocidio" en este territorio palestino, algo que las autoridades israelíes niegan.

En mayo del año pasado, Turquía suspendió las relaciones comerciales con Israel por la guerra en Gaza.

El movimiento islamista Hamás celebró la decisión de Turquía y llamó a "intensificar las sanciones" para aislar a Israel y obligarlo a poner fin al "genocidio y la destrucción en la Franja de Gaza".

La mayor empresa naviera israelí, ZIM, declaró esta semana que fue informada de que, en virtud de una nueva normativa aprobada en Turquía el 22 de agosto, "los buques que sean propiedad, estén gestionados u operados por una entidad relacionada con Israel no podrán atracar en los puertos turcos".

Esta información emergió después de que la naviera declarara en un escrito a la Bolsa de Nueva York (NYSE) que preveía que esta nueva regulación tuviese "un impacto negativo en los resultados financieros y operativos de la empresa".