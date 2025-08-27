Turista enfrenta proceso judicial tras hacer pole dance en asta con bandera turca: VIDEO

Una turista extranjera realizó una rutina de pole dance utilizando el asta que sostenía una bandera nacional en la colina de Uchisar, uno de los puntos más visitados por viajeros en la región.

La grabación, de apenas 12 segundos, muestra a la mujer, con leggings azules y camiseta blanca, ejecutando movimientos de pole dance mientras la bandera ondeaba sobre ella. El clip se viralizó rápidamente en redes sociales, lo que llevó a las autoridades a tomar medidas inmediatas.

“La oficina del gobernador está siguiendo de cerca este atroz incidente, que consideramos una falta de respeto a los valores morales de nuestra nación”, señaló un comunicado oficial de la Gobernación de Nevsehir.

Tras la difusión del material, la Fiscalía de Nevsehir abrió una investigación penal basada en los artículos 300 y 301 del Código Penal turco.

Artículo 300 : sanciona los actos de irrespeto hacia la bandera nacional con hasta tres años de prisión.

: sanciona los actos de irrespeto hacia la bandera nacional con hasta tres años de prisión. Artículo 301: castiga las expresiones o acciones que ofendan la identidad o nación turca, así como sus instituciones o figuras históricas, con hasta dos años de cárcel.

Hasta ahora, la identidad, nacionalidad y edad de la turista no han sido reveladas, ni tampoco se ha confirmado si ha sido detenida o si aún permanece en Turquía.

El caso ha generado indignación tanto en las autoridades como en sectores de la población que consideran el acto una grave falta contra los símbolos patrios. Por el momento, no existen declaraciones públicas de la implicada ni de representantes diplomáticos de su país.

Capadocia, célebre por sus paisajes de formaciones rocosas y los vuelos en globo aerostático, recibe miles de visitantes cada año. La colina de Uchisar, lugar del incidente, es uno de los miradores más concurridos, lo que hace que el hecho haya cobrado mayor notoriedad.

La investigación sigue en curso y el destino legal de la turista dependerá de la interpretación judicial de los artículos mencionados.

En Turquía, la bandera no solo representa al Estado, sino que es vista como un símbolo sagrado de la nación y de la memoria colectiva de quienes dieron su vida por el país. Por esta razón, cualquier acto que se perciba como una burla, uso inadecuado o banalización de este emblema puede ser considerado una afrenta directa a la identidad turca. Incluso en eventos deportivos y culturales, el uso indebido de la bandera ha derivado en sanciones, ya que su manipulación está regulada por estrictas leyes que buscan preservar su dignidad y el profundo respeto que la sociedad turca le otorga.