Britney Spears revela que su matrimonio fue una 'distracción falsa' y preocupa en redes sociales

La cantante, de 43 años, confesó que su matrimonio con el actor y modelo Sam Asghari no fue más que una manera de enmascarar una herida mucho más profunda: el dolor de estar separada de sus hijos Sean Preston y Jayden James durante tres años.

“Somos personas tan frágiles y humanas; los años más difíciles de mi vida fueron aquellos tres años en que mis dos hijos estuvieron lejos de mí”, escribió Spears en su mensaje, acompañado de una fotografía en la que aparece desnuda de espaldas.

La artista reconoció que durante ese tiempo recurrió a la negación y al llanto como mecanismo de supervivencia. “Recuerdo que mi secreto para sobrevivir fue la negación y mucho llanto. Es extraño, yo y Sam estábamos casados pero casi se sentía como una distracción falsa para ayudarme a sobrellevarlo”, compartió.

En su escrito, Spears también habló de la transformación que está viviendo. “Sé que estoy sanando porque tengo hambre como un niño o un bebé… Me duele el hambre y, cuando como, es como si fuera la primera vez en mi vida que pruebo la comida”, expresó.

La intérprete de Toxic añadió que, pese a haber amado su hogar, estaba lleno de “abuso y trauma”. En palabras de la propia cantante: “Hoy agradezco a Jesús por la comida. Es como decirle a otros NO… Tomar el control de mi cuerpo… y realmente hacerles saber de dónde vengo”.

Britney y Sam Asghari se conocieron en 2016 durante la grabación del video musical Slumber Party. Se casaron en junio de 2022 en una ceremonia repleta de celebridades, pero apenas un año después, en agosto de 2023, Asghari solicitó el divorcio alegando “diferencias irreconciliables”. El proceso finalizó en mayo de 2024.

Durante su relación de siete años, el actor confirmó que firmó un acuerdo de confidencialidad (NDA). Tras la separación, Spears continuó con su vida en solitario, mientras que sus hijos permanecieron con su padre, Kevin Federline, en Hawái.

En 2024, la artista logró reunirse con su hijo Jayden, de 18 años, quien regresó a California. Fuentes cercanas aseguran que madre e hijo “han estado pasando mucho tiempo juntos” y que la cantante está feliz de poder compartir de nuevo con él.

La publicación de Britney no tardó en generar debate. La imagen sin ropa que acompañaba sus palabras sumó más de 200.000 “me gusta” en pocas horas, pese a que tenía los comentarios desactivados. Este gesto se suma a otros videos recientes en los que la “Princesa del Pop” ha mostrado momentos íntimos de su vida cotidiana: improvisaciones de baile, sesiones de canto y cambios de vestuario.

El pasado 18 de agosto, compartió un video interpretando Unfaithful, de Rihanna, con acento británico, en medio de una habitación desordenada. En la grabación se observaron perros y hasta desechos en el suelo. Spears escribió: “Jugando con la iluminación y limpiando mi casa como si no hubiera un mañana”.

Aunque Britney ha deshabilitado los comentarios en Instagram, la conversación se trasladó a X (antes Twitter), donde muchos seguidores manifestaron preocupación por su bienestar emocional y su acceso a apoyo profesional. Sin embargo, otros fans defendieron su derecho a expresarse libremente después de haber estado bajo tutela legal durante casi 13 años, hasta su liberación en 2021.

El lanzamiento de sus memorias en 2023 ya había destapado episodios de abuso y control que marcaron gran parte de su vida, y hoy, sus publicaciones son interpretadas por algunos como un acto de liberación personal.

Tras celebrar sus 43 años en diciembre, Spears asegura que está enfocada en “recuperar su identidad” y en “reconstruir su vida” bajo sus propios términos. A pesar de la polémica, la cantante continúa contando con una sólida base de fanáticos que la apoyan incondicionalmente, incluso en medio de la incertidumbre sobre su salud emocional.