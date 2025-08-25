Chris Pratt: de vendedor puerta a puerta a estrella de Hollywood y heredero de la dinastía Schwarzenegger

Entre bromas y reflexiones profundas, Chris Pratt repasó momentos clave de su vida, desde sus inicios humildes en Seattle hasta su consolidación como protagonista de grandes producciones y miembro de una de las familias más influyentes de Estados Unidos.

La charla arrancó con un tema de actualidad: la inteligencia artificial. Maher relató cómo ChatGPT le ayudó a identificar una lesión en su dedo, aunque advirtió que “la IA alucina”, al destacar los riesgos de confiar ciegamente en estas tecnologías. Pratt, en tono irónico, imaginó un futuro en el que la IA ya es consciente y manipula a la humanidad, mencionando películas como Terminator y Minority Report que anticiparon avances tecnológicos que hoy son una realidad. Ambos coincidieron en que el ritmo del desarrollo digital supera la capacidad de adaptación social.

En cuanto a su carrera, Pratt explicó por qué eligió filmar la serie The Terminal List en Los Ángeles pese a los costos elevados y la burocracia estatal: “Quería encontrar proyectos que pudiera filmar cerca de casa”. El actor remarcó que, más allá de los impuestos y la regulación, California sigue siendo el epicentro creativo por su clima, oportunidades y comunidad artística.

La conversación también exploró la transformación artística de Pratt. Recordó sus días en Parks and Recreation, donde incluso se permitió aumentar de peso como parte de un reto personal y actoral. Maher destacó su evolución de comediante a héroe de acción, un cambio que Pratt asoció con la creciente exigencia emocional del método actoral moderno frente a generaciones anteriores.

La paternidad y la masculinidad ocuparon un lugar central en el diálogo. Pratt, padre de cuatro hijos, subrayó la importancia de ser un ejemplo positivo: la necesidad de un equilibrio entre afirmar la identidad masculina y respetar los avances sociales. “Los chicos no lo están pasando bien”, advirtió Maher, a lo que Pratt añadió que el rol constructivo de los hombres es clave en la educación y en la sociedad.

El intercambio no evitó la política. Casado con Katherine Schwarzenegger, hija del exgobernador de California, Arnold Schwarzenegger, y nieta de Eunice Kennedy Shriver, de la influyente familia Kennedy, Pratt admitió que estas relaciones lo han acercado a comprender de primera mano la dinámica política y mediática de Estados Unidos. Maher destacó la capacidad de Arnold de “tender puentes” en un estado mayoritariamente demócrata, mientras ambos coincidieron en criticar la polarización que atraviesa al país.

Entre memorias más personales, Pratt recordó su etapa como vendedor de cupones puerta a puerta en Seattle, una experiencia dura pero que definió como enriquecedora por las lecciones y amistades que le dejó. La charla cerró con un recuerdo íntimo: el consejo de un amigo sobre la importancia de “trascender”, una idea que hoy reconoce como guía en su crecimiento profesional y humano.

El encuentro entre Chris Pratt y Bill Maher no solo ofreció un repaso de anécdotas y confesiones, sino también una mirada única a la intersección entre tecnología, cultura, política y familia que marca la vida de uno de los actores más influyentes de Hollywood.