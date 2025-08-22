Yailin 'La Más Viral' y Barbilla Roja: la pelea callejera que desató un vendaval en redes sociales

Lo que parecía un simple intercambio de indirectas en redes sociales terminó en un enfrentamiento físico en plena calle.

La cantante dominicana Yailin “La Más Viral”, de 23 años, y la influencer conocida como Barbilla Roja protagonizaron una pelea que rápidamente se volvió tendencia en plataformas digitales.

El conflicto venía escalando desde hacía semanas, luego de que Barbilla Roja hiciera fuertes comentarios sobre la vida personal y familiar de Yailin. Sin embargo, el pasado fin de semana, la tensión estalló.

En un primer video que circula en redes sociales se aprecia el desenlace de la pelea. Más tarde, en la cuenta de Instagram de El Gordo y La Flaca se difundieron nuevas imágenes donde Yailin narró lo ocurrido con un mensaje directo hacia su rival: “Te di tu trompada y no hiciste nada, ese video que salió ya es lo último, ya te rompí la boca… (para) que dejes de estar hablando”.

Los ataques comenzaron cuando Barbilla Roja se refirió de manera despectiva a los orígenes humildes de la intérprete urbana y cuestionó su papel como madre de la pequeña Cattleya.

“Ella viene de un barrio, sin embargo yo estudié y vengo de familia, entonces ese tipo de personas tienden a sentir como resentimiento”, declaró la creadora de contenido en una aparición reciente.

También criticó públicamente el rol de Yailin en la crianza de su hija, algo que encendió aún más los ánimos.

Lejos de quedarse en silencio, la cantante decidió enfrentar directamente las acusaciones. En su declaración, cargada de emotividad, recordó la pérdida de su padre y las dificultades físicas que atravesó tras el embarazo: “Usted no sabe lo que es parir, usted no sabe lo que es (que) su papá se le muera. Ningún enemigo ha mencionado a mi papá. Tengo muchas estrías en este cuerpo, me exploté por todos lados, para tú estar hablando de una niña que no sabe ni hablar”.

Además, reivindicó con orgullo sus raíces y dejó claro que no reniega de su pasado: “Vengo de hacer de todo, vengo de la calle. Aunque uno sea internacional, el barrio no sale de uno (y) lo utiliza cuando uno tiene que utilizarlo”.

El altercado no solo provocó una ola de reacciones en la comunidad digital, sino que también abrió un debate sobre los límites de la crítica personal en el mundo del entretenimiento. Mientras algunos seguidores apoyan a Yailin por defender a su familia y sus orígenes, otros cuestionan la violencia como respuesta a los comentarios de Barbilla Roja.

Lo cierto es que, más allá del golpe y las declaraciones, la pelea entre Yailin “La Más Viral” y Barbilla Roja evidencia cómo las disputas digitales pueden escalar hasta cruzar la frontera del mundo real, dejando en el centro de la polémica a dos de las figuras más comentadas de la escena urbana dominicana.