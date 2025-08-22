RBD | Maite Perroni rompe con el grupo: su esposo Andrés Tovar denuncia abusos y maltrato

Esta vez Maite Perroni resuena, pero esta vez no por un nuevo proyecto artístico, sino por una fuerte declaración de su esposo, el productor Andrés Tovar, quien aseguró que la actriz y cantante no volverá a RBD debido a presuntos abusos, robos y malos tratos dentro del proyecto.

En un extenso mensaje publicado en su cuenta de X, Tovar defendió públicamente la decisión de su pareja y dejó claro que la integridad y los valores de Perroni están por encima de cualquier reencuentro millonario.

“Maite ama RBD, ama la música, ama a los fans… pero en un proyecto en el que haya abuso, robos y malos tratos, no va a participar, pues sus valores están por encima del dinero, así pierda un proyecto que ama y que a ella, por ser parte, le corresponde”, escribió el productor.

El también conductor de televisión arremetió contra los detractores de su esposa con un mensaje directo: “NADIE MÁS FELIZ Y EXITOSO QUE TÚ TE VA A CRITICAR… Lo harán los mediocres, envidiosos, dolidos e ignorantes. Maite es Maite y ella no compite con nadie, no tiene porqué. Vamos a resultados y números para que no se sigan avergonzando a sí mismos afirmando con tal seguridad cosas que solo ocurren en sus cabezas”.

El mensaje no solo dejó entrever la tensión que rodea al grupo, también recordó la vigencia de Perroni en la música y la actuación: sus canciones superan los miles de millones de reproducciones, y sus series en plataformas como Netflix y Amazon Prime Video siguen figurando entre las más vistas, a pesar de que no ha lanzado nuevos temas en los últimos años.

Tovar también criticó la manera en que algunos usuarios en redes atacan a la artista y pidió que se atienda la salud mental antes de usar la crítica como un desahogo personal: “Entiendo que a algunos su frustración de vida los lleve a hacer comentarios que los haga sentir moralmente superiores, pero no es así, atiendan a tiempo sus problemas de salud mental por favor”.

En lo personal, el productor destacó que Maite Perroni ha decidido enfocarse en la maternidad y en su vida familiar: “Ella se ha dedicado cien por ciento a la etapa más plena de su vida: ser mamá. Somos una familia muy feliz”.

La polémica también tocó un punto sensible: las especulaciones sobre la vida privada de la pareja. Tovar fue enfático en aclarar que todo lo relacionado con su pasada relación laboral y sentimental no involucra a Perroni: “Lo que quieran de ese tema, es conmigo, no con ella, ella nada tuvo que ver, YO decidí terminar mi relación y mi trabajo anterior en tiempo y forma porque en ambos no se respetaron acuerdos ni era feliz, por mi propia voluntad, nada más”.

La tensión en el entorno de RBD no es nueva. El “Soy Rebelde Tour 2023”, que recaudó más de 200 millones de dólares, dejó también conflictos internos. Trascendió que Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez solicitaron una auditoría por presuntas irregularidades financieras, mientras que un documental del grupo fue cancelado por las disputas legales.

Para cerrar su mensaje, Tovar advirtió que ya hay demandas en curso en México y Brasil contra periodistas e influencers que, según él, han difamado a la pareja.“La libertad termina donde empieza mi derecho”, sentenció.

Con este pronunciamiento, queda claro que, pese al éxito internacional de RBD, Maite Perroni ha elegido la estabilidad personal y la coherencia con sus valores antes que un regreso marcado por la polémica.